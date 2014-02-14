به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح جمعه در نشست با مسئولان راهاندازی سامانه ساترا در دستگاههای اجرایی استان بوشهر اظهار داشت: اجرای سامانه ساترا نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت استان دارد و این سامانه نقش موتور محرکه توسعه را دارد.
وی ادامه داد: سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش ساترا دارای 287 شاخص فعال در استان بوشهر است که در 69 حوزه کاری و اداری تدوین میشود و در حوزههای مختلف به برنامهریزی میپردازد.
استاندار بوشهر در ادامه با اشاره به اجرای این سامانه طی 18 ماه، بیان داشت: اعتبارات مورد نیاز برای اجرای سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش ساترا در استان بوشهر از طریق معاونت برنامهریزی راهبردی رئیس جمهوری تامین میشود.
اتصال سامانه ساترا استان بوشهر به سامانههای سایر استانها
وی از اتصال سامانه ساترا استان بوشهر به سامانههای سایر استانهای خبر داد و اضافه کرد: سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش ساترا پیش زمینه تدوین سند آمایش سرزمینی استان بوشهر است و باید تلاش لازم برای تدوین آن صورت بگیرد.
سالاری بر لزوم همکاری همه دستگاههای اجرای استان بوشهر برای تسریع در اجرای سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش ساترا شد و افزود: دستگاههای اجرایی باید بستههای برنامهریزی خود را تدوین کنند و آن را در سیستم دستگاههای اجرای بارگزاری کنند.
وی ادامه داد: آموزش نقش بسیار مهمی در بهبود ایجاد و استفاده از سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش ساترا دارد و باید برای کاربران یک دوره آموشی یک ساله برگزار شود.
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