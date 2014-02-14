700 پروژه آبی در کشور نیمه تمام است

رحیم میدانی در حاشیه سفر یک روزه به قزوین برای بازدید از پروژه‌های آبرسانی این استان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم بازسازی شبکه‌های فرسوده اظهارداشت: تاسیسات شبکه های توزیع آب کشور نیازمند تعمیرات اساسی است زیرا بعضی از این شبکه ها 40 تا 50 سال پیش ساخته شده اند که بازسازی آن ضروری است و با توجه به تعرفه هایپ ائین که 25 درصد قیمت تمام شده از مردم دریافت می شود کنیم منابع داخلی جوابگوی این هزینه ها نیست.



وی افزود: انتظار داریم این اعتبارات تقویت شود تا در بخش مطالعات پایه هینه کنیم زیرا اگر اطلاعات دقیق و بموقع داشته باشیم در مدیریت آب کشور توانمندتر خواهیم شد.

200 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد



معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا یادآورشد: در حال حاضر 200 هزار حلقه چاه غیرمجاز فرم یک و فاقد پروانه در کشور وجود دارد و در سال گذشته اضافه برداشت آب این چاهها حدود 11 میلیارد مترمکعب بوده که البته همه این میزان برداشت تنها به چاه های غیر مجاز آب تعلق ندارد و بخشی به برداشت غیرمجاز مربوط است، چون در نصب کنتورهای هوشمند در کشور کند عمل کرده ایم و با توجه به اینکه هر کنتور هوشمند چهار میلیون تومان هزینه دارد که یا باید کشاورز پرداخت کند یا وزارت نیرو به دلیل محدودیت منابع مالی شاهد اجرای تدریجی این طرح هستیم و تاکنون فقط 40 هزار کنتور هوشمند در کشور نصب شده است که در صورت تامین اعتبار این کار با سرعت بیشتری اجرا می شود.



50 هزار حلقه چاه غیر مجاز در ارومیه موجب خشک شدن دریاچه شد



میدانی در ادامه برداشتهای بی رویه و حفر چاههای غیرمجاز را موجب بروز مشکل در تامین منابع آبی دانست و تصریح کرد: در حال حاضر 50 هزار حلقه چاه غیرمجاز در ارومیه با حدود 600 میلیون متر مکعب برداشت غیرمجاز از سفره ها از عواملی است که موجب شده بحرانی مانند خشک شدن دریاچه ارومیه ایجاد شود که در این راستا کارگروهی تشکیل شده و با حضور معاون اول رئیس جمهور بخشی از مشکلات این دریاچه شامل اضافه برداشت ها و چاههای بدون پروانه با دقت بررسی می شود.

وی افزود: در بخش هدر رفت آب کشاورزی راندمان بین 35 تا 40 درصد است که راندمان پائینی است و اگر شبکه های تحت فشار توسعه یابد وضعیت بهتر خواهد شد و در شبکه های شهری نیز اگر این میزان 21 درصد است شامل پوسیدگی شبکه هم می شود که 50 درصد آن آبی است که برای ما درآمد ندارد و در شبکه های توزیع در بهترین حالت نیز این میزان طبیعی است.



وی افزود: آب بدون درآمد در کشور حدود 21 درصد است که اگر چهار میلیارد مترمکعب در بخش شرب اختصاص یابد 20 درصد آن حدود 80 میلیون مترمکعب می شود واز هدر رفت 50 درصد آن می توان با بازسازی جلوگیری کرد البته گاهی اشتباه در اندازه گیریها میزان آب های بدون درآمد بیشتر می شود و ناشی از فیزیک شبکه توزیع هم نیست.

700 طرح نیمه تمام در کشور



میدانی بیان کرد: در حال حاضر حدود 700 طرح نیمه تمام در بخش آب کشور وجو.د دارد که برای تکمیل آن 40 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که این طرحها شامل: سد، شبکه آبرسانی شهری و روستایی و کلیه تجهیزات آبی است و با وجود این همه پروژه نیمه تمام کشور طبق بررسی های صورت گرفته و اولویت بندی پیشرفت فیزیکی برخی پروژه ها می توان با تدبیر و برنامه ریزی می توان پروژه ها را زودتر به اتمام رساند.

پوشش آب شرب 99 درصد جمعیت شهری و 72 درصد جمعیت روستایی



میدانی بیان کرد: برخلاف اینکه در شبکه های آب شرب در وضعیت خوبی هستیم و توانسته ایم تا 99 درصد جمعیت شهری را تحت پوشش قرار دهیم در بخش روستایی این میزان 72 درصد است که نیازمند توجه ویژه است.



این مسئول یادآورشد: در ایجاد تصفیه خانه های فاضلاب و توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب نسبت به شرب وضعیت مطلوبی نداریم شاید جمعیت پوششی ما در بخش تصفیه خانه های فاضلاب بین 45 تا 46 درصد است که در این بخش ما با تامین منابع مالی در فالب جلب سرمایه گذاران بخش خصوصی باید بیشتر کار کنیم چون یکی از منابع آلاینده منابع آبی، فقدان شبکه جمع آوری فاضلاب و ایجاد تصفیه خانه های فاضلاب است که باید این موضوع را در اولویت قرار دهیم.



وی تصرح کرد: یکی از موضوعات همه کشور ها این است که بدلیل رشد جمعیت و توسعه صنعت و وجود آلاینده های بسیار و تهدید آب باید ایستگاه های آب سنجی توسعه یابد تا داده های بیولوژیکی، فلزات سنگین بیشتری را جمع آوری کنیم تا بتوانیم کیفیت آب را کنترل کنیم ولی متاسفانه در این رویکرد خیلی موفق نبودیم و حداکثر اعتبارات اختصاص یافته از بودجه سال 92 در فصل آب در لایحه سه هزار و500 میلیارد تومان بود که در مجلس نیز هم با توجه به آبهای مرزی با اختصاص یک هزار و 500 میلیارد تومان توجه خوبی شده بود و پیش بینی اوراق مشارکت هم کرده بودند و 150 میلیارد تومان نیز به آب روستایی به لایحه دولت افزوده شد اما باز کافی نیست.



میدانی گفت: باید زمینه را برای جذب سرمایه های بخش خصوصی در اجرای طرح های ملی آب را فراهم کنیم که در این راستا خرید تضمینی مطرح است که اگر این امکان برای ما فراهم بود تا سقف قیمت تمام شده آب را بفروشیم قطعا در سرمایه گذاری بخش خصوصی می توانستیم بسیار وسیع تر عمل کنیم اما با توجه به تصمیمات دولت و پایین بودن تعرفه ها باید از بخش



خصوصی با قیمت بالا خریداری کنیم تا برای سرمایه گذار مقرئن به صرفه باشد زیرا در حال حاضر از مردم تنها 300 تومان دریافت می شود و دو هزار و 700 تومان را وزارت نیرو پرداخت می کند.



وی اضافه کرد: برای تعرفه ها در سال آینده 100 میلیارد تومان برای خرید تضمینی از طرف دولت پیش بینی شده در حالی که ظرفیت ما تا 500 میلیارد تومان است و می توانیم پروژه تعریف کنیم زیرا در حال حاضر بخش خصوصی مشتاق است که در طرح های آب شرب سرمایه گذاری کند و باید بستر آن بخوبی فراهم شود.

تامین آب شرب شهری و روستایی اولویت وزارت نیرو



این مسئول در خصوص اولویتهای وزارت نیرو در سال آینده گفت: طرحهای آبرسانی شهری و روستایی از مهمترین اولویت های وزارت نیرو در سال آینده است که خوشبختانه در بخش



روستایی ردیف ملی 200 میلیارد تومانی در لایحه دولت ایجاد شد که با توجه ویژه نمایندگان مجلس 150 میلیارد تومان نیز به آن اضافه شد که می تواند در اجرای طرحهای دردست اجرا کمک موثری باشد.



وی بیان کرد: این موارد از برنامه هایی است که در بودجه سال آینده دیده شده و با توجه به رویکرد جدید در این بودجه که خیلی موفق نبودیم علاقه مندیم که بخشی از اعتبارات فصل آب در فعالیتهای غیرسازه ای مانند تعادل بخشی آبهای زیرزمینی، فعالیت های مربوط به بهره برداری تاسیسات هزینه شود که در سقف اعتبار وزارت نیرو آنها را باید دوبرابر کنیم زیرا با توجه به اینکه فعالیت های مربوط به بهره برداری تاسیسات متعدد است و درامد وزارت نیرو قادر به تامین این هزینه ها نیست بنابراین نیازمند حمایت دولت هستیم تا از این تاسیسات بخوبی نگهداری کنیم.



میدانی اجرای طرح های بیوتی را مهم دانست و اظهارداشت: مایل هستیم تا پروژه های بیوتی را اجرا کنیم که سرمایه گذار تصفیه خانه احداث کند و پس از بهره برداری تاسیسات در اختیار ما قرار گیرد که این کار برای نمونه توسط خودمان در قزوین و تاکستان آغاز شده که این پروژه ها از طرحهای بلندمدت خواهند بود ولی با اختصاص منابع دیگر این طرحها بیشتر از دو سال زمان نمی برد.



وی افزود: گاهی سدهایی که باید پنج ساله ساخته شود 15 سال طول می کشد که عمدتا این مسائل به منابع مالی مربوط است که با این روش می توان زمان اجرای طرح ها را کاهش داد.



میذانی یادآورشد: مطالعه احداث مجتمع های روستایی آبرسانی در استان قزوین انجام شده ولی بدلیل منابع مالی با مشکلاتی روبرو هستیم که موجب کند شدن مرحله اجرایی شده و با توجه به کل اعتبار سال آینده وزارت نیرو که 350 میلیارد تومان است باید وضعیت کل کشور بررسی و اولویت بندی شود.

هیچ وعده غیرقابل اجرا نمی دهیم



میدانی در خصوص کمک به پروژه های دردست اجرا در استان قزوین از جمله انتقال آب الموت رود به قزوین، پساب فاضلاب و تسریع در اجرای سد نهب گفت: در این جلسه به نمایندگان استان قزوین قول داده ایم که مسائل مطرح شده را بدقت بررسی کنیم زیرا در این دولت هیچ وعده غیر قابل اجرا و وعده غیر کارشناسی نخواهیم داد چون تصمیم گیری در خصوص آب نیازمند نگاه کارشناسی است اگر به هر منبع آبی بدون کارشناسی دست بخورد ممکن است با بحران مواجه شویم و توزیع آب در کشور اینگونه نیست که هر جا جمعیتی است آب نیز هست و انتقال حوزه به حوزه با اولویت تر است و همه جوانب دیده می شود و باید با انسجام و وحدت کار را پیش ببریم.