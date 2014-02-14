به گزارش خبرنگار مهر، فروش اينترنتي بليت قطارهاي مسافري نوروزي رجاء حدفاصل تاريخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ لغايت ۱۵ فروردين ۱۳۹۳، از فردا ساعت ۲۰ آغاز مي‌شود.



متقاضيان سفر با قطارهاي رجاء مي‌توانند با مراجعه به نشاني http://ticket.rai.ir يا لينك فروش اينترنتي سامانه يكپارچه فروش بليت در پايگاه اينترنتي اين شركت به نشاني www.raja.ir نسبت به تهيه بليت اقدام کنند.



براساس برنامه‌ريزي صورت گرفته از سوي راه‌آهن ساعت ۲۰ روز شنبه ۲۶ بهمن‌ماه، فروش اينترنتي بليت قطارهاي محور‌هاي شمال، ‌آذربايجان، شمال‌غرب و قطارهاي کمربندي منتهي به مشهد آغاز مي‌شود.



آغاز فروش اينترنتي بليت قطارهاي محور‌هاي جنوب، جنوب شرق، شرق، اصفهان، هرمزگان و قطارهاي منتهي به کمربندي مشهد نيز ساعت ۲۰ روز يکشنبه ۲۷ بهمن‌ماه است.



همچنین فروش اينترنتي بليت قطارهاي محورهاي خراسان شامل قطارهاي تهران - مشهد، نيشابور ،طبس و خواف از ساعت ۲۰ روز دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۲، آغاز خواهد شد.



كاربران اينترنتي بليت قطارها دقت كنند كه بعد از خريد بليت از طريق سيستم فروش اينترنتي، نسبت به پرينت بليت در كاغذ A۴ اقدام كرده و نيازي به مراجعه به دفاتر فروش نيست.



براین اساس پرينت بليت خريداري شده از سامانه فروش اينترنتي به طور كامل انجام شده و مخدوش نباشد. خوشبختانه با مديريت و برنامه‌ريزي صورت گرفته، به منظور پاسخ‌گويي بيشتر به هموطنان گرامي در خريد اينترنتي بليت قطار، ظرفيت ايجاد شده نسبت به سنوات گذشته افزايش پيدا كرده است.



هر كاربر اينترنتي امكان خريد حداكثر ۱۲ قطعه بليت و مبلغ ريالي تا سقف ۸ ميليون را در سامانه فروش اينترنتي بليت قطار دارد. شركت حمل و نقل ريلي رجاء از هموطنان گرامي درخواست مي‌كند براي بهره‌مندي از تخفيفات ارائه شده در بهاي بليت، حتماً قبل از اقدام به خريد به جدول مربوطه كه منتشر مي‌شود توجه كرده، تا بتوانند با توزيع سفر از اين تخفيفات بهره‌مند شوند.



طبق اعلام شرکت راه‌آهن فروش سراسري بليت قطارهاي رجاء همراه با ساير شركت‌ها، بعد از فروش اينترنتي از طريق سامانه يكپارچه فروش بليت قطار در كليه نمايندگي‌هاي مجاز فروش سراسر كشور انجام شده كه زمان آن متعاقباً اعلام مي‌شود.

لیست قطارهای مشمول تخفیف شرکت رجاء

همچنین شرکت رجاء اعلام کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و به منظور دسترسی هموطنان گرامی به همه قطارهای نوروزی، بلیت برخی از قطارهای این شرکت در ایام و مسیرهای مختلف با تخفیف ارائه می شود.



شرکت رجاء از هموطنان درخواست کرد با توزیع سفرهای خود در ایام مختلف، از قطارهای گوناگون این شرکت در مسیرهای مختلف با ارائه بلیت تخفیف دار استفاده کنند. مطابق لیست ارائه شده از سوی شرکت رجاء، بلیت قطارهای مختلف به شرح ذیل با تخفیف به متقاضیان سفر در نوروز ارائه می‌شود:



حدفاصل تاریخ های 26 لغایت 29 اسفند 92 با 25 درصد تخفیف شامل: مسیر مشهد- تهران قطارهای تندروی پردیس به شماره 373، 375 و 377 همچنین قطار دو طبفه صبا به شماره 381- قطار دوطبقه صبا مشهد - شاهرود به شماره 327- سالن های دانمارکی از قطار نیشابور- تهران به شماره 355- قطار دوطبقه صبا شاهرود- تهران به شماره 951



حدفاصل تاریخ های 26 اسفند 92 لغایت اول فروردین 1393 از 20 لغایت 30 درصد تخفیف شامل: قطار دانمارکی مشهد- تهران به شماره 351، قطار دانمارکی و اتوبوسی ساری- تهران به شماره 219 همچنین قطار اتوبوسی تربت – تهران به شماره 355 ( با 25 درصد تخفیف)- قطارهای اتوبوسی مشهد- تهران به شماره های 379، 365، 371، 349، 361، 323، 363 و 347 ( با 30 درصد تخفیف)- سالن های دانمارکی از قطارهای مشهد- سمنان به شماره 325 و خواف – تهران به شماره 357 ( با 20 درصد تخفیف)



حدفاصل تاریخ های 25 اسفند 92 لغایت 13 فروردین 93 با 20 درصد تخفیف شامل قطار: مراغه- تهران به شماره 421



حدفاصل تاریخ های 9 لغایت 15 فروردین 1393 از 20 تا 30 درصد تخفیف شامل: قطار دانمارکی تهران- مشهد به شماره 350 و قطار اتوبوسی تهران- تربت به شماره 354 ( با 25 درصد تخفیف) – قطارهای اتوبوسی تهران- مشهد به شماره 378، 364، 370، 348 و 360 ( با 30 درصد تخفیف)- سالن های دانمارکی از قطارهای سمنان- مشهد به شماره 324 و تهران- خواف به شماره 356 ( با 20 درصد تخفیف)



تاریخ های 10، 12 و 14 فروردین 1393 با 30 درصد تخفیف شامل: قطار اتوبوسی تهران- مشهد به شماره 322



حدفاصل تاریخ های 13 لغایت 15 فروردین 1393 با 25 درصد تخفیف شامل: مسیر تهران- مشهد قطارهای تندروی پردیس به شماره های 372، 374 و 376 همچنین قطار دوطبقه صبا به شماره 380 و قطارهای اتوبوسی به شماره های 362، 364- قطار دوطبقه صبا تهران- شاهرود به شماره 950- قطار دوطبقه صباشاهرود- مشهد به شماره 326- سالن های دانمارکی از قطار تهران- نیشابور به شماره 354- قطار دانمارکی و اتوبوسی تهران- ساری به شماره 218



سامانه اطلاع رسانی و ارتباط با مشتری شرکت حمل و نقل ریلی رجاء با شماره 1539 آماده پاسخگویی به هموطنان است.

روش خرید اینترنتی بلیت رجاء

در ادامه روابط عمومي شركت حمل و نقل ريلي رجاء به متقاضيان خريد اينترنتي بليت قطار اعلام كرد: ابتدا وارد سايت اينترنتي سامانه يكپارچه فروش بليت قطار به نشاني http://ticket.rai.ir شده يا از طريق لينك "فروش اينترنتي بليت" در سايت "شركت حمل و نقل ريلي رجاء"به نشاني www.raja.ir و يا به طور مستقيم با نشاني http://ticket.raja.ir وارد صفحه مذكور مي‌شويم.



با باز شدن صفحه فروش اينترنتي، در صورتي كه از قبل ثبت‌نام كرده باشيد، مي‌توانيد با وارد كردن نام كاربري و كلمه عبور در قسمت مربوطه، عمليات خريد بليت اينترنتي را آغاز كنيد. اما اگر كاربر جديد باشيد، بر روي كلمه "اينجا" در جمله "اگر كاربر جديد هستيد اينجا را كليك كنيد" كليك كنيد تا صفحه "مقررات رزرو اينترنتي بليت قطار" باز مي‌شود.



با مطالعه شرايط و ضوابط قوانين خريد اينترنتي، پس از تاييد قوانين مرتبط و انتخاب كليد "تاييد" وارد صفحه ورود اطلاعات مي‌شويم. بعد از تكميل اطلاعات درخواستي صفحه فوق و تأييد آنها، صفحه موفقيت‌آميز بودن ثبت‌نام و فعال‌سازي نام كاربري باز مي‌شود.



بعد از ورود به اي‌ميل خود و كليك بر روي لينك مربوطه، نام كاربري شما فعال شده و مي‌توانيد با وارد كردن "نام كاربري" و "كلمه عبور" عمليات خريد بليت را آغاز كنيد. در هنگام ثبت نام "كد ملي"، "نام كاربري" و "شماره تلفن همراه" بايستي براي اولين بار ثبت شوند. در صورت تكراري بودن يكي از گزينه‌هاي مذكور (استفاده كردن آنها در ثبت‌نام‌هاي قبلي)، با پيغام خطا مواجه مي‌شويد.



مدت زمان مراحل ثبت‌نام از ورود به سايت رجاء تا فعال‌سازي نام كاربري حداكثر ۱۵ دقيقه طول مي‌كشد. ثبت‌نام اينترنتي تا روز قبل از فروش بليت‌هاي نوروزي انجام شده و در مدت زمان فروش، ثبت‌نام انجام نخواهد شد.



توجه داشته باشيد داشتن كارت شتاب فعال در سيستم بانكي كشور يكي از ملزومات عضويت در خريد اينترنتي بليت قطار بوده تا امكان ورود از درگاه‌هاي مربوطه براي‌تان فعال شود.



در هنگام خريد اينترنتي بليت قطار حتماً نوع قطار خود را با اطمينان انتخاب كرده و مشخصات كامل مسافرين را حسب گزينه‌هاي موجود در صفحات مورد نظر برگزيده و اطلاعات درخواست شده را وارد كنيد.



بعد از انجام موفق عمليات و نهايي شدن خريد توجه داشته باشيد كه بليت خود را بر روي كاغذ A۴ سفيد پرينت گرفته و براي چاپ بليت نيازي به مراجعه به دفاتر فروش نيست.

