درمانگاه تخصصی صحرایی در بخش کاکی دشتی استقرار پیدا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسداالله حاجیانی صبح جمعه در نشست هماهنگی راه‌اندازی این درمانگاه که با حضور مسئولین مرتبط در سالن اجتماعات بخشداری کاکی برگزار شد اظهار داشت: برپایی درمانگاه تخصصی در نوع خود بسیار ارزشمند است و می تواند خدمات خوبی به محرومین این بخش ارائه دهد.

وی اضافه کرد: با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری سازمان جامعه بسیج پزشکی استان بوشهر درمانگاه تخصصی صحرایی به مدت سه روز در بخش کاکی استقرار پیدا می کند و بخش کاکی آماده هر نوع همکاری در این زمینه است.

حاجیانی گفت: این درمانگاه در روزهای ششم،هفتم وهشتم اسفندماه سال جاری در شهر بادوله و با ویزیت ودارو رایگان مستقر خواهد شد و به مردم این بخش خدمات ارائه خواهد کرد.

لزوم شبانه‌روزی شدن داروخانه و آزمایشگاه روتین ازدواج

وی افزود: با توجه به همجواری این بخش با شهرهایی همچون آبدان، بردخون و شنبه وطسوج و پتانسیل های موجود از جمله جمعیت راه اندازی بیمارستان صحرایی در این بخش نیز ضروری است.

سرپرست بخشداری کاکی همچنین خواستار شبانه روزی شدن داروخانه و آزمایشگاه روتین ازدواج در این بخش شد و خاطر نشان کرد: پانسیون چهار واحدی کاکی از پیشرفت فیزیکی 70 درصدی برخوردار است که امیدواریم هر چه زودتر به بهره برداری برسد.

حضور 9 پزشک متخصص در درمانگاه صحرائی

رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دشتی نیز گفت: در راستای سیاست‌های محرومیت‌زدایی بسیج جامع پزشکی استان با همکاری این شبکه به مدت سه روز و با حضور 9 متخصص در شهر بادوله به مردم این بخش خدمات رایگان ارائه خواهند داد.

دکتر اصغر بحرانی افزود: این درمانگاه در زمینه های زنان و زایمان، چشم پزشک، گوش، حلق وبینی، رادیولوژی، اطفال، دندانپزشکی، پزشک عمومی خدمات می دهد.

معاون بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر نیز گفت: انشاءالله پیگیری خواهد شد تا در سال 93 بیمارستان صحرایی در بخش کاکی به مدت هفت روز مستقر شود و بتواند به مردم این بخش خدمات ارائه دهد.