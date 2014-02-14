به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه که روز پنجشنبه 24 بهمن‌ماه با حضور پر تعداد تماشاگران در تالار وحدت برگزار شد، قطعات "سه لید" از روبرت برونلشنر، "آسترایوس" از یوهانا دودرر، "رکوئیم ایرانی" اثر سیاوش لطفی، "رقص دایره" اثر حشمت سنجری، "رنگ آمیزی ارکستر" با بداهه نوازی ارکستر روی نقاشی، "درخت پاییزی" اثر ایگون شیله و "رقص هفت ضربی" اثر مازیار یونسی برای علاقه مندان اجرا شد.

مازیار یونسی که در حین اجرای برنامه علاقه فراوانی به خنداندن تماشاگران داشت در ابتدای برنامه با بیان اینکه تمامی قطعات اجرا شده در این کنسرت از قطعات ارکستر و گروه "آی سو" هستند، یادآور شد: ما در تنظیم و اجرای این قطعات تلاش کردیم تا اتفاقات نوگرایانه ای را پیرامون این حوزه در کشورمان رقم بزنیم.

وی افزود: ما معتقدیم موسیقی باید از شکل موزه ای خود بیرون بیاید، اما دوست داریم برای تحقق این هدف خودمان را نیز غنی کنیم و با شناخت کامل از ادبیات صوتی کار متفاوت تری را انجام دهیم. این در حالی است که خروج بی حد و حصر فارغ التحصیلان موسیقی از دانشکده های موسیقی در کشورمان این نکته را به ما نشان می دهد که دیگر باید فکر خلاقیت های بیشتری در عرصه اجرای موسیقی در کشورمان باشیم.

یونسی قبل از اجرای قطعه "آسترایوس" از یوهانا دودرر خطاب به تماشاگران گفت: اتفاقاتی که در این موومان می افتد شکل و شمایلی هم‌تراز با برخی از کافه های شهر وین اتریش دارد و به نوعی ایجاب می کند که بین اجرای قطعات سر و صدایی مانند خنده مردم در آن جاری باشد. بنابراین من از شما می خواهم در حین اجرای این قطعه با اشاره من این کار را بکنید و با ما برای اجرا کار همراه شوید. اجرای همزمان این قطعه و خنده تماشاگران باعث شد که این قطعه از برنامه های پرطرفدار کنسرت ارکستر سمفونیک ایران و اتریش شود.

رهبر ارکستر گروه "آی سو" در اجرای قطعه رقص دایره اثر زنده یاد حشمت سنجری توضیح داد: اصولا ریتم در موسیقی متریک و غیر متریک است که اگر بخواهیم به این دو مقوله بیشتر فکر کنیم، خواهیم دید که دنیایی عجیب و غریب در اصوات موجود است که بد نیست ببیشتر از اینها به آن فکر کنیم چرا که ما را با دنیای متفاوتی روبه رو می کند که می تواند برای همه ما جذابیت داشته باشد.

وی ادامه داد: قطعه رقص دایره اثر زنده یاد حشمت سنجری هم یکی از همین قطعه های متریک است که شما به عنوان یک شنونده حتی می توانید ضربان قلب خود را نیز با آن تنظیم کنید و این از اعجاب های دنیای موسیقی است که شما را این چنین با خود همراه می کند.

بداهه نوازی ارکستر بر روی نقاشی درخت پاییزی هم آخرین قطعه ای بود که ارکستر "آی سو" آن را به شیوه ای متفاوت برای برای تماشاگران اجرا کرد.

یونسی قبل از اجرای این قطعه که با نوازندگی زنبورک و البته نواختن آرشه روی ابزاری چون اره با هنرمندی مارتین شمعون پور همراه بود، گفت: چنین اجراهایی که در آن‌ها تولید اصوات در کنار سازهای کلاسیک حضور دارند، دیگر در موسیقی کلاسیک معاصر اروپا موضوع عجیب و غریبی نیست و بسیاری از هنرمندان تاکنون در این زمینه آثار متعددی را ارائه داده اند. قطعه ای هم که ما برای شما در این برنامه اجرا می کنیم چیزی شبیه به همان کاری است که به آن اشاره کردم یعنی از تولید صدا تصویری را توصیف کردن.

وی با بیان اینکه موسیقی چیزی بسیار فراتر از آن چیزی است که ما تصور می کنیم، افزود: تابلویی که شما در پشت سر ما می بینید یک نقاشی در توصیف فصل پاییز است که من در این قطعه سعی کردم با استفاده از ملودی های مازندرانی و البته تولید اصوات مختلف که اتفاقا شما هم می توانید با آن همراه شوید، این نقاشی را به صورت بداهه برای مخاطب توصیف کنم.