به گزارش خبرگزاری مهر،، ولی یاراحمدی رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در گفتگویی با بیان این مطلب افزود: این محافل قرآنی در مساجد، امامزاده ها، مدارس و نهادهای قرآنی مطرح شهر شیراز و 17 شهر استان فارس برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: آقایان «احمد شحات احمد سید» از کشور مصر و «میثم تمار» از کشور عراق جزو میهمانان خارجی این محافل قرآنی هستند.
یاراحمدی افزود: آقایان «سیدجواد حسینی»، «حمید احمدی وفا»، «عباس هاشمی»، «قاسم مقدمی» و «وحید وکیلی» از قاریان بین المللی کشور عزیزمان ایران نیز به همراه قاریان برتر استانی جزو میهمانان این محافل قرآنی در استان فارس هستند.
وی اجرای تواشیح و ابتهال توسط گروه های تواشیح و جمع خوانی را از دیگر برنامه های این محافل قرآنی برشمرد و گفت: «سجاد انصاری پور» و «محمدمهدی بیگی» دو قاری برتر کشورمان در مقطع شکوفه ها و بیش از 10 مفسر قرآنی نیز از جمله میهمانان این محافل قرآنی در استان فارس هستند.
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در پایان خاطرنشان کرد: خانم ها «ایزدی» و «عیدی پور» از قاریان بانوی برجسته کشورمان نیز از جمله میهمانان محافل قرآنی ویژه خواهران هستند.
همزمان با برگزاری مسابقات سراسری قرآن؛
150 محفل انس با قرآن با حضور قاریان ایرانی و مصری برگزار می شود
همزمان با برگزاری سی و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن در شیراز، 150 محفل انس با قرآن با حضور قاریان مصری، عراقی و ایرانی در استان فارس برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر،، ولی یاراحمدی رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در گفتگویی با بیان این مطلب افزود: این محافل قرآنی در مساجد، امامزاده ها، مدارس و نهادهای قرآنی مطرح شهر شیراز و 17 شهر استان فارس برگزار خواهد شد.
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