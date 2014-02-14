150 محفل انس با قرآن با حضور قاریان ایرانی و مصری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،، ولی یاراحمدی رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در گفتگویی با بیان این مطلب افزود: این محافل قرآنی در مساجد، امامزاده ها، مدارس و نهادهای قرآنی مطرح شهر شیراز و 17 شهر استان فارس برگزار خواهد شد.



وی خاطرنشان کرد: آقایان «احمد شحات احمد سید» از کشور مصر و «میثم تمار» از کشور عراق جزو میهمانان خارجی این محافل قرآنی هستند.



یاراحمدی افزود: آقایان «سیدجواد حسینی»، «حمید احمدی وفا»، «عباس هاشمی»، «قاسم مقدمی» و «وحید وکیلی» از قاریان بین المللی کشور عزیزمان ایران نیز به همراه قاریان برتر استانی جزو میهمانان این محافل قرآنی در استان فارس هستند.



وی اجرای تواشیح و ابتهال توسط گروه های تواشیح و جمع خوانی را از دیگر برنامه های این محافل قرآنی برشمرد و گفت: «سجاد انصاری پور» و «محمدمهدی بیگی» دو قاری برتر کشورمان در مقطع شکوفه ها و بیش از 10 مفسر قرآنی نیز از جمله میهمانان این محافل قرآنی در استان فارس هستند.



رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در پایان خاطرنشان کرد: خانم ها «ایزدی» و «عیدی پور» از قاریان بانوی برجسته کشورمان نیز از جمله میهمانان محافل قرآنی ویژه خواهران هستند.