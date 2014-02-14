به گزارش خبرنگار مهر، دولت یازدهم با محوریت حسن روحانی رئیس جمهور اخیرا ماموریت‌های ویژه ای به کارگروه خانوار هدفمندی یارانه‌ها به ریاست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس)، وزیر دادگستری، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، رئیس سازمان ثبت احوال کشور، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها و رئیس مرکز آمار ایران؛ اعضای این کارگروه هستند.

"تهیه برنامه یکپارچه سازی سامانه های شناسایی اطلاعات خانوار برای مدیریت واحد این سامانه ها"، " تهیه برنامه اجرایی شناسایی دهک‌های اول و آخر درآمدی کشور"، "تحلیل و بررسی مرز حمایت از اقشار کم درآمد مشمول دریافت یارانه ها و نحوه پرداخت یارانه به خانوارهای بی سرپرست و بدسرپرست"، "تهیه برنامه اجرایی چگونگی حمایت از گروه های شناسایی شده برای پرداخت نقدی و غیرنقدی متناسب با سطح درآمد آنان در سقف اعتبارات مصوب مربوط"، "تدوین برنامه شناسایی گروه های کم درآمد فاقد پوشش بیمه درمانی" و "تهیه برنامه اجرایی چگونگی تحت پوشش قرار دادن افراد کم درآمد فاقد بیمه"؛ ماموریت‌های محوله دولت یازدهم به کارگروه خانوار هدفمندی یارانه‌ها است.

به گزارش مهر، هیات وزیران اخیرا به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ منظور ایجاد هماهنگی‌های میان‌بخشی و فرابخشی ضروری در تصمیم‌گیری و اجرای امور مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با تشکیل 12 کارگروه تخصصی موافقت کرده است.

این کارگروه‌ها عبارتند از:

1-کارگروه اقتصاد کلان

2- کارگروه تنظیم بازار

3- کارگروه انرژی

4-کارگروه خانوار

5 -کارگروه سلامت

6- کارگروه حمل و نقل

7- کارگروه محیط زیست

8 -کارگروه صنعت و معدن

9-کارگروه امنیت و امور انتظامی

10-کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه

11-کارگروه اطلاع‌رسانی ارتباطات وتبلیغات

12- کارگروه کشاورزی