نظارت بر قیمت گوشت قرمز در بروجرد تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شریف طبع صبح جمعه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان در محل فرمانداری ویژه بروجرد افزود: در ماههای اخیر قیمت گوشت قرمز در بروجرد بالا رفته که سعی کردیم روی آن کنترل داشته باشیم.

وی تصریح کرد: قیمت گوشت گوسفندی بین 30 تا 35 هزار تومان در اختیار مردم قرار می گرفت که با نظارت بازرسین این قیمت کاهش یافته است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد ادامه داد: در حال حاضر گوشت گوسفندی در بروجرد با قیمت بین 23 تا 30 هزار تومان به فروش می رسد.

شریف طبع با بیان اینکه گوشت گاو و گوساله نیز قیمت بالایی دارند افزود: باید بر قیمت بالای گوشت قرمز در بروجرد نظارت شود.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت بروجرد در بخشی دیگر از سخنانش از قیمت بالای تعرفه آرایشگاههای مردانه در بروجرد انتقاد کرد و اظهار داشت: در بازرسی های انجام شده تعرفه های آرایشگاههای مردانه سطح شهر خیلی افزایش یافته که سعی کردیم در این خصوص نظارت بیشتری اعمال کنیم.

وی افزود: فعالان این صنف باید نسبت به قیمت مصوب اتحادیه آرایشگاههای مردانه پایبند و برای افزایش قیمت ها با اتحادیه مذکور هماهنگ باشند.