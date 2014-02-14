هدف وزارت بهداشت ارتقای خدمات سلامت در بخش دولتی است/ ضرورت حمایت سازمان های بیمه گر از بخش های دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن هاشمی در "نشست هم اندیشی اعضای شورای عالی نظام پزشکی و روسای سازمانهای بیمه گر در خصوص تعیین تعرفه های پزشکی " با بیان این مطلب افزود: سازمان نظام پزشکی باید در تعیین تعرفه ها به محدودیت ها و محرومیت های جامعه توجه کند و رضایتمندی مردم را ملاک تصمیم گیریهای خود قرار دهد.

وزیر بهداشت یادآور شد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود باید در تعرفه گذاریها به گونه ای تصمیم گیری و عمل شود تا از فشار مضاعف بر مردم کاسته شود.

دکتر هاشمی با تاکید بر ضرورت جدی بودن نظارت ها در حوزه پزشکی خاطرنشان کرد: سازمان نظام پزشکی باید مرز متخلفین و کسانی که خوب کار می کنند را به گونه ای ترسیم نمایدکه این مرز به نقطه نظرات و اهداف وزارت بهداشت نزدیک باشد تا بتوانیم در زمینه نظارت با سازمان نظام پزشکی هماهنگی و همکاری داشته باشیم به نحوی که در عین حمایت از جامعه پزشکی ، برخورد قانونی نیز با متخلفین صورت گیرد.

وزیر بهداشت در ادامه سخنان خود با اشاره به این که اکثریت مردم، خدمات درمانی خویش را از بخش دولتی دریافت می کنند،خاطرنشان کرد: هدف وزارت بهداشت ارتقای خدمات سلامت در بخش دولتی است و همه موظف هستیم عقب ماندگیها در بخش دولتی را جبران نماییم.

دکتر هاشمی تاکید کرد: سازمانهای بیمه گر از جمله سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایرانیان باید از بخش های دولتی حمایت همه جانبه داشته باشند.

وزیر بهداشت ضمن انتقاد از بیمه ها به دلیل گرفتن منابع از وزارت بهداشت گفت: بیمه ها با این توجیه که ارایه کننده خدمات نباید خود خریدار خدمات باشد، منابع را از وزارت بهداشت گرفتند در حالی که خود بیمه ها نیز خریدار خدمت و در عین حال ارایه دهنده خدمات در بیمارستانهای تحت مالکیت خود آن هم گرانتر از بیمارستانهای تحت پوشش وزارت بهداشت هستند.

گفتنی است: در "نشست هم اندیشی اعضای شورای عالی نظام پزشکی و روسای سازمانهای بیمه گر در خصوص تعیین تعرفه های پزشکی " راهکارهای منطقی کردن تعرفه های پزشکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.