هیچ اعتباری در کرمان جابجا نشده است/ انتقال آب خلیج فارس به کرمان پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهباز حسن پور در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: در استان کرمان هم اکنون طرحها و پروژه های متعدد عمرانی و صنعتی در حال انجام است که از آن جمله می توان به پروژه های فولادی در سیرجان و بردسیر اشاره کرد که با اتمام آنها این شهرستانها به قطب تولید فولاد در کشور تبدیل خواهند شد.

وی افزود: هم اکنون کارخانه فولاد بردسیر 97 درصد و کارخانه فولاد سیرجان 92 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و به زودی با سفر رئیس جمهور کارخانه فولاد بردسیر افتتاح می شود و عملا چرخه تولید فولاد در کرمان ایجاد می شود.

تولید 20 میلیون تن کنستانتره در سیرجان

وی همچنین از سرمایه گذاری بانک سپه در بخش فولاد سیرجان خبر داد و گفت: با این سرمایه گذاری در طی پنج سال در این شهرستان 20 میلیون تن کنستانتره تولید خواهد شد.

حسن پور گفت: همچنین در استان کرمان چهار پروژه پتروشیمی تعریف و قرار شده است با پیگیریهای استاندار کرمان یک پروژه دیگر در کرمان نیز اجرایی شود.

طرح انتقال آب صنعتی از خلیج فارس به کرمان/ تامین آب شرب کرمان در انتظار تصمیم دولت

رمان و 30 کیلومتر از طرف بندرعباس برای لوله گذاری از طرف منابع طبیعی در حال واگذاری است.

وی گفت: این طرح در یک کنسرسیوم طرح ریزی شده است و از طرف شرکت مس ایران، گل گهر سیرجان و بنیاد تعاون نیروی انتظامی سرمایه گذاری می شود در فاز اول آب صنعتی سیرجان و در مراحل بعد آب مجتمع صنعتی مس سرچشمه، یزد و اصفهان تامین می شود و این آب در بخش صنعت به کار گرفته می شود.

این نماینده مجلس گفت: تامین آب شرب استان کرمان باید از طریق خوزستان حل شود که دولت باید اجازه اجرای این طرح را بدهند و در انتظار تصمیم دولت هستیم.

وی همچنین از تکمیل پروژه های نیمه تمام توسط بخش خصوصی خبر داد.