  1. استانها
  2. کرمان
۲۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۱۰

حسن پور:

هیچ اعتباری در کرمان جابجا نشده است/ انتقال آب خلیج فارس به کرمان پیگیری می شود

هیچ اعتباری در کرمان جابجا نشده است/ انتقال آب خلیج فارس به کرمان پیگیری می شود

کرمان – خبرگزاری مهر: نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که هیچ گونه جابجایی در خصوص جابجایی اعتبارات پروژه ها در کرمان صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهباز حسن پور در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: در استان کرمان هم اکنون طرحها و پروژه های متعدد عمرانی و صنعتی در حال انجام است که از آن جمله می توان به پروژه های فولادی در سیرجان و بردسیر اشاره کرد که با اتمام آنها این شهرستانها به قطب تولید فولاد در کشور تبدیل خواهند شد.

وی افزود: هم اکنون کارخانه فولاد بردسیر 97 درصد و کارخانه فولاد سیرجان 92 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و به زودی با سفر رئیس جمهور کارخانه فولاد بردسیر افتتاح می شود و عملا چرخه تولید فولاد در کرمان ایجاد می شود.

تولید 20 میلیون تن کنستانتره در سیرجان

وی همچنین از سرمایه گذاری بانک سپه در بخش فولاد سیرجان خبر داد و گفت: با این سرمایه گذاری در طی پنج سال در این شهرستان 20 میلیون تن کنستانتره تولید خواهد شد.

حسن پور گفت: همچنین در استان کرمان چهار پروژه پتروشیمی تعریف و قرار شده است با پیگیریهای استاندار کرمان یک پروژه دیگر در کرمان نیز اجرایی شود.

طرح انتقال آب صنعتی از خلیج فارس به کرمان/ تامین آب شرب کرمان در انتظار تصمیم دولت

رمان و 30 کیلومتر از طرف بندرعباس برای لوله گذاری از طرف منابع طبیعی در حال واگذاری است.

وی گفت: این طرح در یک کنسرسیوم طرح ریزی شده است و از طرف شرکت مس ایران، گل گهر سیرجان و بنیاد تعاون نیروی انتظامی سرمایه گذاری می شود در فاز اول آب صنعتی سیرجان و در مراحل بعد آب مجتمع صنعتی مس سرچشمه، یزد و اصفهان تامین می شود و این آب در بخش صنعت به کار گرفته می شود.

این نماینده مجلس گفت: تامین آب شرب استان کرمان باید از طریق خوزستان حل شود که دولت باید اجازه اجرای این طرح را بدهند و در انتظار تصمیم دولت هستیم.

وی همچنین از تکمیل پروژه های نیمه تمام توسط بخش خصوصی خبر داد.

 

کد مطلب 2235818

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها