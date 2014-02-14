فعالیت مجدد شورای صنفی دانشگاه صنعتی اصفهان/ آغاز ثبت نام از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سيدظفراله كلانتري استفاده از ظرفیت های شورای صنفی را یکی از مهم ترین راهکارهای همکاری دانشجویان در انتقال و حل مشکلات خود عنوان کرد و افزود: شورای صنفی ـ رفاهی مرکب از هفت نفر از نمایندگان دانشجویان دانشگاه، بر اساس مقررات و آیین نامه ابلاغی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با رأی مستقیم دانشجویان دانشگاه انتخاب و دارای نقش مشورتی در تصمیم سازی، برنامه ریزی و نظارت بر ارائه خدمات به دانشجویان است.

وی با ابراز تأسف به جهت عدم فعالیت این شورا در سال های گذشته تصریح کرد: تقویت فضای مشارکت، همکاری، تعاون و ایجاد همدلی در میان دانشجویان و مسئولین دانشگاهی، فراهم کردن زمینه لازم برای تجربه اندوزی و مسئولیت پذیری دانشجویان برای آینده و آشنایی بیشتر دانشجویان با توانمندی ها، امکانات و چگونگی اداره امور در دانشگاه از جمله اهداف تشکیل شورای صنفی – رفاهی است.

معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان اضافه کرد: بهره مندی دانشگاه از ظرفیت های دانشجویی در راستای بهبود ارائه خدمات به دانشجویان، افزایش آگاهی دانشجویان با حقوق و تکالیف دانشجویی و تقویت فرهنگ پیگیری حل مشکلات رفاهی با تعامل و از طریق مجاری قانونی از دیگر اهداف تشکیل این شورا می باشد.

وی با بیان این که این شورا وظیفه انعکاس، پیگیری حل مشکلات و ارائه بهتر خدمات به دانشجویان از طریق تعامل با مسئولین دانشگاه را دارد ادامه داد: امور خدماتی و رفاهی، مسائل مربوط به خوابگاه ها،کیفیت غذا و بهداشت محیط های دانشجویی، شناسایی دانشجویان متقاضی واجد شرایط بهره مندی از خدمات صنفی ـ رفاهی، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ دانشجویان با مسئولین و پیشنهاد تشکیل کمیته های تخصصی در چارچوب قوانین از قبیل کمیته خوابگاه ها، تغذیه و ... مهم ترین محورهای فعالیت شورای صنفی دانشجویی دانشگاه را تشکیل می دهد.

کلانتری زمان ثبت نام اولیه از داوطلبان حضور در انتخابات این شورا را از 26 بهمن ماه عنوان کرد و افزود: انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان 13 اسفندماه برگزار خواهد شد.