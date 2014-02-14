پاکسازی خیابانهای بانکوک از معترضان تایلندی

به گزارش خبرگزاری مهر، بانکوک پست گزارش داد پلیس تایلند امروز جمعه خیابانهای شهر بانکوک را که در چند هفته گذشته از سوی معترضان اشغال شده بود، پاکسازی کرد.



نیروهای امنیتی همچنین تلاش گسترده ای را برای بازپس گیری مقرهای دولتی از سوی اپوزیسیون و همچنین مکان‌ های نزدیک به کاخ دولت که یینگلاک در دو ماه گذشته قادر به استفاده از آن نبود انجام دادند.



مخالفان تایلندی که با هدف کناره گیری نخست وزیر به خیابانها آمده بر این باورند نخست وزیر عروسکی در دست برادرش یعنی تاکسین شیناواتر بوده که در کودتای 2006 میلادی سرنگون شد و برای رهایی از حکم دو سال زندان به اتهام فساد مالی در خارج از تایلند زندگی می کند.