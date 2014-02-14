برپایی نمایشگاه های کتاب در اردبیل/ افتتاح 16 کتابخانه باز در سرعین

به گزارش خبرنگار مهر، براین اساس پیش از ظهر جمعه نمایشگاه کتاب فجر نور با موضوع انقلاب اسلامی و با حضور اعضای شورای بخش هیر در کتابخانه عمومی شهید رجائی گشایش یافت.

مسئول کتابخانه عمومی شهر هیر در ـئین افتتاح این نمایشگاه افزود: نمایشگاه مذکور با هدف معرفی کتب مرتبط با موضوعات انقلاب اسلامی سال 57 و نیز معرفی تازه های نشر این حوزه افتتاح می شود.

فرهان سرباز وطن کتاب و مطالعه را از ابزار مهم آشنایی نسل چهارم انقلاب با ارزش های انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: مطالعه، همیشه ارتقاء سطح آگاهی و معرفت را در پی داشته و نتیجه آن نیز توسعه فرهنگی جامعه بوده است.

وی با اشاره به استقبال شهروندان هیر از نمایشگاه های برگزار شده افزود: شهروندان علاقمند به کتابخوانی بخصوص دانش آموزان و دانشجویان و نیز پژوهشگران علاقمند به تاریخ انقلاب اسلامی می توانند از این نمایشگاه بهره گیرند.

برپایی نمایشگاه تازه های کتاب در تازه کند

همچنین همزمان با پایان جشن انقلاب نمایشگاه تازه های کتاب در کتابخانه عمومی شهر تازه کند شهرستان پارس آباد برپا شد.

مسئول کتابخانه عمومی پیامبر اعظم (ص) تازه کند نیز در این مراسم گفت: در این نمایشگاه، کتب جدید منتشر شده که از طرف نهاد کتابخانه های عمومی کشور به این کتابخانه ارسال شده در معرض نمایش قرار گرفته است.

اکبر فرمانی هدف از برپائی این نمایشگاه را آشنایی هرچه بیشتر علاقمندان با حوزه های نشر و کتاب و نیز ترغیب شهروندان به سمت مطالعه دانست و تصریح کرد: در این نمایشگاه سعی داشته ایم کتاب های جدید در حوزه انقلاب اسلامی محور قرار گیرند.

وی ادامه داد: همچنین با حضور دانش آموزان مدارس ابتدائی شهر تازه کند، مسابقه نقاشی با موضوع انقلاب اسلامی و کتاب برگزار و به قید قرعه به نفرات منتخب هدایائی اهداء می شود.

به گفته فرمانی کتابخانه عمومی پیامبر اعظم (ص) تازه کند از مراکز فرهنگی فعال در حوزه برگزاری مسابقات فرهنگی در بین کودکان مناطق محروم محسوب می شود.

وی همچنین از عضویت رایگان 50 نفر از شهروندان این بخش در کتابخانه های عمومی همزمان با جشن انقلاب خبر داد و تاکید کرد: شورای اسلامی شهر تازه کند با واریز حق عضویت این تعداد زمینه عضویت رایگان علاقمندان را در کتابخانه عمومی این شهر مهیا کرد.

مسئول کتابخانه عمومی تازه کند هدف از این اقدام را توسعه فرهنگ کتابخوانی در بین نسل آینده دانست و عنوان کرد: در کنار فعالیتهای کتابخانه ای، تلاش می شود با برگزاری مراسمات و مسابقات فرهنگی در بین کودکان و نوجوانان، زمینه ترغیب آنها به سمت مطالعه را هموار شود.

تداوم نمايشگاه های كتاب پارس آباد تا پایان سال

نمایشگاه کتاب دایر شده در کتابخانه عمومی شهید رجایی پارس آباد با استقبال گسترده دانش آموزان مواجه شد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان پارس آباد با اعلام این خبر افزود: این نمایشگاه در گروه های سنی کودکان و نوجوانان با هدف ترویج فرهنگ مطالعه کتب غیر درسی در بین دانش آموزان دایر شده است.

حجت الاسلام امین پورمحمد متذکر شد: در این نمایشگاه بیش از 500 عنوان کتاب با موضوعات مختلف علمی، مذهبی، اجتماعی و هنری ارائه شده است.

وی اضافه کرد: اداره كتابخانه هاي عمومي پارس آباد در نظر دارد براي توسعه فعاليت های فرهنگی كتابخانه ها، اين نمايشگاه را تا پايان سال به صورت گردشي در تمامي كتابخانه هاي اين شهرستان بويژه در كتابخانه هاي روستایي و مراكز بخش ها برگزار کند.

16 کتابخانه باز در سرعین افتتاح می شود

رئیس اداره کتابخانه های عمومی سرعین از افتتاح چهار واحد کتابخانه باز در دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز اقامتی این شهرستان گردشگری خبر داد.

داریوش سفیدی در مراسم گشایش این کتابخانه ها تاکید کرد: در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و در جلسات انجمن کتابخانه های عمومی سرعین، راه اندازی 16 واحد کتابخانه باز در مراکز مختلف برنامه ریزی شده که به مرور اجرایی خواهند شد.

وی با اشاره به موقعهیت توریستی شهر سرعین و ورود گردشگران در طول ایام سال به این شهرستان یادآور شد: ارتقاء خدمات فرهنگی و کتابخانه ای به گردشگران و شهروندان سرعین از اهداف این طرح است.

سفیدی ادامه داد: به همین منظور و در راستای در دسترس قرار دادن کتاب برای عموم مردم و گردشگران، راه اندازی کتابخانه های باز در مراکز اقامتی و پذیرایی و نیز مراکز علمی در اولویت کاری انجمن کتابخانه های عمومی سرعین قرار گرفته است.

تجلیل از منتخبان مسابقات کتابخوانی در نمین

همچنین در مراسمی که به منظور گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در کتابخانه مرکزی نمین برگزار شد، از برندگان مسابقات کتابخوانی تجلیل به عمل آمد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی نمین در این مراسم با تجلیل از مقام شهدای انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، رهبری مدبرانه و روحیه اسلامی مردم ایران را از عوامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی دانست و افزود: انقلاب ایران، انقلابی فرهنگی بود و به همین دلیل در طول قرن های معاصر بی نظیر بوده است.

محمد فتحی در عین حال فرهنگ کتابخوانی و مطالعه را محور و اساس جریان تاریخی کشور عنوان کرد و متذکر شد: لذا تاریخ نشان می دهد که در هر دوره ای دشمنان برای ضربه زدن به آن، به کتابخانه ها یورش برده اند.

وی برگزاری مسابقات کتابخوانی را در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و سوق دادن شهروندان به سمت کتابخوانی دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری نهادها، کتابخوانی بیش از پیش در شهر فرهنگی نمین نهادینه شود.

فتحی همچنین از برگزاری مسابقات کتابخوانی با عضویت علاقمندان این شهرستان در شبکه کتابخوانان حرفه ای خبر داد و تصریح کرد: این شبکه مجازی به آدرس www.booki.ir قابلیت دانلود و مطالعه بیش از 800 هزار عنوان کتاب را فرهم آورده است.