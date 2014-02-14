بهبود اقتصاد صنعت آب و برق در سال 93

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دایمی با بیان آنکه بودجه سال 93 بودجه ای انقباضی بوده و با هدف کنترل نقدینگی و مهار تورم تدوین شده است، اظهار داشت: اگرچه در بودجه سال 93، توزیع اعتبار به گونه ای پیش بینی شده است که صنعت آب و برق بین 18 تا 36 درصد با کاهش اعتبار درمقایسه با سال 92 مواجه است، اما با برنامه ریزی دولت برای تنظیم و تقسیم بهتر منابع درآمدی، انتظار می رود سال آینده اقتصاد صنعت آب و برق از شرایط بهتری درمقایسه با امسال برخوردار باشد.

وی سال 92 را به لحاظ اعتباری و تامین منابع مالی، سال مطلوبی برای صنعت آب و برق ندانست و تصریح کرد: شاخص رشد اقتصادی نیز این موضوع را تایید می کند.

به گفته وی، از ابتدای امسال تاکنون فقط 35 درصد اعتبار پیش بینی شده در بودجه 92 به صنعت آب و برق تخصیص یافته و از مجموع 42 هزار میلیارد ریال مجوز انتشار اوراق مشارکت نیز تاکنون کمتر از 10 درصد تحقق یافته است.

دایمی از انتشار 10 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جدید چهار ساله با سود 20 درصد از ابتدای اسفندماه امسال برای طرح های صنعت آب و برق خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با وجود اعلام نرخ سود 23 درصدی برای اوراق مشارکت بانک مرکزی که قرار است از روز 26 بهمن ماه جاری (فردا) منتشر شود، انتشار اوراق مشارکت صنعت آب و برق با استقبال مواجه شود.

وی سپس اولویت دولت در بودجه تملک دارایی (عمرانی) سال آینده را تکمیل طرح های با بیش از 70 درصد پیشرفت عملیات اجرایی خواند و گفت: هم اکنون حدود 650 طرح ملی در صنعت آب و برق در حال اجراست که 200 طرح دارای بیش از 70 درصد پیشرفت هستند و اعتبار لازم برای سرعت بخشیدن به اجرای این طرح ها در سال آینده پیش بینی شده است.

وی پیش بینی کرد: در صورت تخصیص مناسب اعتبارها، در سال آینده 65 طرح ملی صنعت آب و برق به بهره برداری برسد. معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو استفاده از طرفیت های مالی و فنی بخش خصوصی، بهره مندی از منابع مالی فاینانس و پرهیز از آغاز طرح های جدید را از دیگر اولویت های صنعت آب و برق در سال آینده برشمرد و گفت: در سال آینده به جز طرح هایی که جنبه مطالعاتی و بهینه سازی دارند، طرح های جدیدی اجرا نخواهد شد.

به گفته دایمی، در بودجه سال آینده تنوع بخشی به منابع مالی صنعت آب و برق ازجمله فروش اموال مازاد وزارت نیرو، استفاده از فاینانس و انتشار اوراق مشارکت پیش بینی شده ضمن آنکه مجلس نیز درباره اعتبار مربوط به ردیف ها توجه ویژه ای به صنعت آب و برق داشته است.

وی افزود: اگرچه بین مصوبه مجلس درباره بودجه سال 93 و اعتبار موردنیاز وزارت نیرو فاصله زیادی وجود دارد، اما نمایندگان مجلس شرایط مناسبی را برای صنعت آب و برق بویژه در ردیف مربوط به اصلاح و بهینه سازی مصرف آب و برق و تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی لحاظ کرده اند.

وی همچنین از پیش بینی برنامه 10 ساله خرید تضمینی آب در ردیف های بودجه خبر داد و اظهار داشت: اگرچه در بودجه 93 بخش زیادی از نیازهای اعتباری وزارت نیرو لحاظ نشده اما با توجه به شرایط عمومی کشور، برخی از مطالبه های وزارت نیرو در بودجه سال آینده تحقق یافته است.