حضور حماسی مردم در 22 بهمن پاسخ کوبنده ای به دشمنان بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رسول رضایی در خطبه های نماز عبادی – سیاسی جمعه این شهر افزود: مردم فوج فوج با عقیده ای راسخ از خانه ها بیرون می ریزند و فریاد مرگ بر آمریکا سر می دهند، راهپیمایی امسال از حضور مردم لبریز بود و پاسخ کوبنده ای به آمریکا و دشمنان اسلام بود.

به گفته وی، اکثر کسانی که در راهپیمایی امسال شرکت کرده بود از نسل های جوان و نوجوان بودند ، کسانی که شاید انقلاب را نیز درک نکردند.

خطیب موقت جمعه گرگان اظهار کرد:این راهپیمایی با صلابت مردم پیام های فراوانی برای مسئولین نظام داشت، در انقلاب و برای حفظ آن هزاران شهید و صدها هزار مجروح دادیم پیام این راهپیمایی این است که مسئولین به فکر مشکلات مردم باشند، نکند مسئولین مردم را فراموش کنند و به میز دلبستگی پیدا کنند، این میز ها به سادگی نصیب آنها نشده است.

رضایی خاطرنشان کرد: 35 سال از انقلاب می گذرد و نخبگان ما اگر بخواهند امروز هم اشتباه کنند از دیگران انتظاری نمی رود.

وی با اشاره به 25 بهمن و سالروز صدور فرمان امام مبنی بر ارتداد سلمان رشدی تاکید کرد: این مرد خبیث توسط یک یهودی نیم میلیون پوند دریافت کرد تا کتاب آیات شیطانی را بنویسدد که در سراسر ان به خدا، جبرییل ، پیامبر و همه مقدسات اسلام اهانت شده است، این کتاب در ان سال به عنوان کتاب سال شناخته شد که نشان می دهد دشمن نه فقط با انقلاب که با اسلام دشمن است و میخواهد اسلام را از بین ببرید.

رضایی در ادامه با اشاره به انقلاب بحرین گفت: سه سال از آغاز انقلاب بحرین می گذرد که در طی آن 80 جوان بحرینی شهید و صدها نفر مجروح شدند، شکنجه های مدرن در زندانها اجرا می شود اما اول کسی که از آل خلیفه دفاع و حمایت کرد رژیم آل سعود بود که ارتش و تجهیزات در اختیار رزیم آل خلیفه گذاشت تا مردم را به خاک و خون بکشد.

رضایی در خطبه اول نماز جمعه گرگان گفت: 5 گروه در روز قیامت وارد بهشت می شود که شامل اطعام طعام کنندگان، شب زنده داران ونماز گذاران، کسانیکه در ملاقفات با یکدیگر سلام می کنند، روزه داران و سخن نیکو گویندگان هستند.

وی در پایان خود و دیگران را به تقوای الهی دعوت کرد.