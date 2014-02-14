آمریکا باید در برابر آرمان های انقلاب اسلامی ایران تسلیم شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری در جمع نمازگزاران تبریز با بیان اینکه مردم ایران به خصوص آذربایجان با حضور گسترده خود اقتدار ملی را به جهانیان نشان دادند، اظهار داشت: ملت ایران با آگاهی و بصیرت کامل در راهپیمایی روز 22 بهمن امسال اقتدار خود را برای دفاع از آرمان های بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران نشان دادند.

وی افزود: مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن در مقابل اظهارات بی ادبانه امریکا ایستادگی و مقاومت کردند , به مدافعان استکبار جهانی نشان دادند دیگر زمان آن فرا رسیده تا در برابر اقتدار انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران سر تعظیم فرود آورند.

آیت الله مجتهد شبستری قیام 29 بهمن تبریز را مقدمه ای برای پیروزی نهایی انقلاب اسلامی دانست و افزود: مردم تبریز در روز 29 بهمن 56 برای گرامیداشت یاد شهدای مجتهد قم قیام کردند که این مقدمه ای برای پیروزی نهایی انقلاب اسلامی ایران بود.

وی با اشاره به قیام مردم بحرین علیه رژیم دیکتاتوری آل خلیفه گفت: مردم بحرین برای مبارزه با برخوردهای وحشیانه امریکا قیام کرده و رژیم دست نشانده امریکا را مغلوب کردند.

آیت الله مجتهد شبستری خاطر نشان کرد: اقدامات سرکوب گرایانه امریکا علیه مردم بحرین بر هیچ ملتی پوشیده نیست و ملت بحرین دست نشانده های تاریخ را به زباله دان ها خواهند انداخت.