یک روز با صادقی و مجابی در جشنواره تجسمی فجر/ انتشار جدول نمایش فیلم ها

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش فیلم های مستند جشنواره تجسمی فجر از 26 بهمن‌ماه آغاز می شود و در نخستین روز 7 فیلم مستند تجسمی از ساعت 15 تا 19 (3 تا 7 عصر) به نمایش در می‌آیند. فیلم های «بر بالای بوم» (محمود کریمی)، «پسرک چشم آبی» (حسن لطفی)، «کلکسیونرهای ایرانی» (احمد ظریف رفتار)، «فصلی دیگر» (آزاده بی زار گیتی)، «مرکب» (زین العابدین نصیری)، «از رویا تا رویا» ( ایمان رحیم پور) و «حرف و نی» (حسن عطارها) فیلم های روز نخست بخش فیلم های مستند ششمین جشنواره تجسمی فجر هستند.

«بر بالای بوم» یک روز با علی اکبر صادقی؛ نقاش، مجسمه ساز، انیماتور و گرافیست را روایت می کند و «پسرک چشم آبی» روایتی از دغدغه ها، عقاید و زندگی جواد مجابی؛ نقاش، شاعر و نویسنده است. «فصلی دیگر» مروری بر جوایز بین المللی هنرمندان عکاس، نقاش و گرافیست ایران با صدای فرشته صدر عرفایی در گفتار متن فیلم است و «از رویا تا رویا» مستندی درباره «رویا میربُد»؛ مینیاتوریست معلول است.

«حرف و نی» مستندی درباره خط نستعلیق و کاربرد آن در کتیبه نویسی ابنیه تاریخی مربوط به دوران صفویه و قاجاریه است و «کلکسیونرهای ایرانی» درباره یک استاد هنرهای تجسمی است که به طبیعت پناه می برد تا آثاری خلق کند و این آثار نشانگر حمایت از محیط زیست است. مستند «مرکب» هم مروری بر تولید مرکب سنتی «جواد رضایی زنجانی» معروف به مرکب رضایی است.

فیلم های مستند ششمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر 26 تا 30 بهمن‌ماه از ساعت 15 تا 19 (3تا 7 عصر) در سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران نمایش داده می شوند.

جدول نمایش فیلم های مستند جشنواره تجسمی فجر منتشر شد

جدول نمایش فیلم های مستند ششمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر که از 26 تا 30 بهمن‌ماه در سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود، منتشر شد. 31 فیلم در بخش های مسابقه، جنبی و ویژه فیلم های مستند ششمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر به نمایش در می آیند که 11 فيلم در بخش مسابقه، 15 فيلم در بخش جنبی و 5 فيلم در بخش ويژه حضور دارند.

فيلم های «بر بالاي بوم» (محمود كريمي)، «بردشير» (مهوش شيخ الاسلامي)، «تنها يكي درخت ام» (مجيد عاشقي)، «چشم ها» (محمد رضا فرطوسي)، «دستگرد يزد شاپوران» (پژمان مظاهري پور)، «فصلي ديگر» (آزاده بي زار گيتي)، «مركب» (زين العابدين نصيري)، «ميان گذشته و حال» (هومن حسني)، «ميرزا» (مازيار مشتاق گوهري)، «هندسه كوچ» (مجتبي محمدی) و «هنر ابري سازي» (حامد نمازي) براي بخش مسابقه فيلم هاي مستند هنرهاي تجسمي انتخاب شده است.

در بخش جنبي فيلم هاي مستند هنرهاي تجسمي جشنواره فجر «از رويا تا رويا» (ايمان رحيم پور)، «ايرج يزدان پناه» (مجيد فدايي)، «پرسه ميان مه و نور» (روشنک صدر)، «پنجره» (حسن دهقاندوست)، «حرف و نی» (حسن عطارها)، «روياي بهشت» (معصومه نورمحمدي)، «زورخانه» (محمد طالبي)، «سفرسنگ» (سيد هادي موسوي)، «علامت» ( فرزاد جعفري)، «غرايب الموجودات» (علي منصوري و سالار رفيعيان)، «غلامحسين نامي و گروه آزاد نقاشان و مجسمه سازان» (اميرحسين بهبهاني)، «قلم مو» (بهروز باقري)، «كلكسيونرهاي ايراني» (احمد ظريف رفتار)، «لاله جين» (ليلا وصله زن) و «هژبركرماني» (مجيد فدايي) نمايش داده مي شود.

«پسرك چشم آبي» (حسن لطفي)، «خوابگرد» (محمدرضا عيني)، «راز يک مجسمه» (فرشاد اكتسابي)، «ضريح عشق» (احمد رضا داوری) و «ميراث اردشير» (حسن نقاشي) 5 فيلمي هستند كه در بخش ويژه فيلم هاي مستند جشنواره تجسمي فجر به نمايش در مي‌آيند.