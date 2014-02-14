گزینه های روز میز آمریکا یک ملعبه برای ملت ایران شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم مهاجریان در جمع نمازگزاران طبس ضمن تشکر از مردم طبس در برگزاری راهپیمایی باشکوه 22 بهمن اظهارکرد: امسال مردم ایران اسلامی از ابتدای سال حماسه سیاسی خود را به خوبی جامه عمل پوشیدند و با شرکت باشکوه و بی نظیر خود در راهپیمایی امسال درسهای و پیامهای بزرگی را به دشمنان خارجی و ایادی داخلی آنها دادند.

خطیب جمعه طبس افزود: مردم نشان دادند که اگر اوباما ومعاونین او گزینه هایی را روی میز نهاده اند مردم ایران 75 میلیون گزینه روز میز گذاشتند و امروز گزینه های امریکا برای مردم ایران یک ملعبه شده است.

وی ادامه داد: مگر مردم ایران را میتوان از گزینه نظامی ترساند ؛ مردمی که هشت سال جنگ تحمیلی را با شرایطی سخت پشت سر گذاشته اند از جو پراکنی های آمریکا و زیردستانش کوچکترین هراسی ندارند.

امام جمعه طبس به سالروز صدور حکم تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در رابطه با ارتداد سلمان رشدی اشاره کرد و افزود : دشمنان همیشه با اسلام به انواع مختلف مخالفت کرده اند و کاریکاتورها و فیلمهای مختلفی که در سالهای اخیر برعلیه اسلام و پیامبر (ص) ساخته اند ادامه کینه توزی های آنان در راه سلمان رشدی ست که ارتداد انها بر همه مسلم است.

سالروز حمله جنگنده های صدام به هواپیمای مسافربری و شهادت 40 تن از رزمندگان و مردم ایران اسلامی و حجت الاسلام فضل الله محلاتی نماینده امام در سپاه پاسداران از دیگر محورهایی بود که حجت الاسلام مهاجریان سخن گفت.

وی در همین رابطه افزود: روز شهادت حجت الاسلام محلاتی روز روحانیت نامگذاری شده است روحانیتی که همیشه و در همه جا در صف اول حضور داشته اند و بیشترین شهدای انقلاب را نیز تتشکیل داده اند.

امام جمعه طبس به توزیع نامناسب سبد کالا در کشور و شهرستان طبس اشاره کرد و گفت: مسئولین و برنامه ریزان باید تصمیمات صحیح تر و مدون تر در اجرای بهتر توزیع سبد کالا داشته باشند و مردم نیز باید با صبر و حوصله برای تحویل سبد کالایشان اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: برخی نیز از این سبد محروم مانده اند که برنامه ریزان باید این مورد را نیز در نظر بگیرند تا افراد نیازمند از این سبد بهره مند شوند.

امام جمعه طبس افزود: مردم باید توجه داشته باشند هجوم آوردن و صف بستن شایسته مردم انقلابی و با وقار ایران اسلامی نیست.

تشکر از اقدام نیروی انتظامی طبس در جمع آوری مانکن های برخی از صنوف از دیگر محورهای سخنرانی امام جمعه طبس بود.