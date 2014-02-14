به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشی میراث مکتوب در نظر دارد به مناسبت سومین سالگرد درگذشت استاد ایرج افشار، خاطرات و یادداشت‌هایی از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران را منتشر کند و به همین خاطر در فراخوانی از علاقه مندان دعوت کرده است تا خاطرات و یادداشت‌های خود را نهایتاً تا 1000 کلمه برای مرکز پژوهشی میراث مکتوب به نشانی info@mirasmaktoob.ir ارسال کنند.

بر اساس اعلام این فراخوان، علاقه‌مندان همچنین می‌توانند به همراه خاطرات خود، عکس‌هایی از استاد ايرج افشار را نیز برای انتشار در اختیار مرکز پژوهشی میراث مکتوب قرار دهند.

ایرج افشار، زاده 16 مهر 1304 در تهران و درگذشته 18 اسفند 1389 پژوهشگر، ایران‌شناس و کتاب‌شناس ایرانی بود. او تحصیلات ابتدایی را در دبستان «زرتشتیان» و «شاپور تجریش» به انجام رساند و سپس وارد دبیرستان فیروزبهرام شد و در سال 1324 گواهینامه دبیرستانی را در رشته ادبی اخذ کرد. از سال 1324 تا 1328 در دانشکده حقوق دانشگاه تهران در رشته قضایی تحصیل و رساله خود را در دوره دکتری با عنوان «اقلیت‌ها در ایران» ارائه کرد.

افشار در سال 1329 به عنوان دبیر در دبیرستان‌های تهران شروع به تدریس کرد. در سال 1330 به تشویق محمدتقی دانش‌پژوه به کتابداری در کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران پرداخت و در سال 1331 مجله فرهنگ ایران‌زمین را بنیان گذاشت. همکاران وی در تأسیس این مجله عبارت‌اند از محمدتقی دانش‌پژوه، منوچهر ستوده، مصطفی مقربی، عباس زریاب خویی.

افشار از سال 1333 تا سال 1335 سردبیر مجله سخن بود که صاحب امتیاز آن دکتر پرویز ناتل خانلری و از سال 1337 تا سال 1357 هم مدیر و سردبیر مجله «راهنمای کتاب» بود. این ایرانشناس فقید از سال 1337 به تدریس در دانشسرای عالی وابسته به دانشگاه تهران پرداخت و در سال 1341 به ریاست کتابخانه ملی ایران و در سال 1342 به ریاست مرکز تحقیقات ایران‌شناسی دانشگاه تهران رسید.

افشار در سال 1342 فهرست‌نگاری مجموعه کتاب‌های چاپی فارسی دانشگاه هاروارد آمریکا را به انجام رساند. او از سال 1344 تا 1358 رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران بود. ایرج افشار از سال 1348 تا سال 1357 دانشیار و سپس استاد رشته تاریخ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران بود. در سال 1374 فهرست‌نگاری نسخه‌های خطی فارسی در «کتابخانه ملی اتریش» در وین را بر عهده گرفت و انجام داد. او تحقیقات ارزشمندی درباره ایران‌شناسی و کتاب‌شناسی انجام داد که این تحقیقات در نشریات معتبر ایرانی و خارجی منتشر شده‌ است.