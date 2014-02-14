انجمن اسلامی دانش آموزی به دنبال احيای ارزش های اسلامی در مدارس است

به گزارش خبرنگار مهر، سيد عباس حسيني كه به عنوان سخنران قبل از خطبه هاي نماز جمعه ورامين سخن مي گفت با اشاره به اهميت و كاركرد انجمن اسلامي دانش آموزي اظهار داشت: دانش‌آموزان انجمن اسلامی باید از همه جهات الگوی دیگر دانش آموزان بوده و ویژگی‌های اخلاقی زیادی داشته باشند.

مسئول انجمن اسلامي دانش آموزي ورامين اتصال به ولایت فقیه با هدف جلوگیری از انحراف، تقدیم شهدای دانش آموز و نیروسازی متعهد و متخصص را سه شاخصه مهم اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان دانست و افزود: در این زمینه نیروسازی و جریان سازی در نظام اسلامی بین دانش آموزان و تربیت مدیران متعهد و متخصص در بین دانش آموزان پسر از اهداف است.

وی با بیان اینکه این اتحادیه در سال 58 تاسیس شد متذکر شد: اسلامی کردن خود و اسلامی کردن دیگران دو وظیفه مهم انجمن های اسلامی دانش آموزان در مدارس است، همچنین شاخص بودن، ترويج فرهنگ قرآني، سيره نبوي و الگو قرار دادن جنبش‌هاي دانش آموزي به عنوان پرچمدار جنبش‌‌ها از ديگر رسالت‌هاي اتحاديه در سند چشم انداز 10 ساله اتحاديه است.

مردم ایران با عزت و اقتدار در مقابل تمام توطئه ها ایستاده اند

حسینی تأكيد كرد:‌ اعضای اتحادیه انجمن اسلامی وظیفه دارند که این نگاه و نگرش را اصلاح کنند و به همین خاطر شاهد هستیم اعضای ما هم در زمینه های علمی صاحب مقام هستند و هم از لحاظ مذهبی در مدارس خود پیشگام بودند.

وی یادآور شد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، وضعیت مدارس به گونه ای بود که اجازه داده نمی شد، دانش آموز با مبانی ناب اسلامی آشنا شود به همین خاطر در منازل سیر مطالعاتی کتب شهید مطهری برگزار می شد.

حسيني با اشاره به تلاش دشمن برای انحراف در اعتقادات نسل جوان اظهار داشت: نظام اسلامی اکنون در شرایط و زمان حساسی قرار گرفته است و دشمنان نظام اسلامی برای انحراف نسل جوان از طرق مختلف وارد عمل شده اند، استکبار جهانی و ابرقدرتهای شرق و غرب، هشت سال جنگ را بر ملت ایران تحمیل کردند و صدام به عنوان آلت دست مستکبرین از هیچ جنایتی بر حق مردم مسلمان ایران دریغ نکرد.

این مسئول تأکید کرد: ملت مقاوم و صبور ایران، با تکیه بر اهل بیت و پیروی از ولی فقیه توانستند که در مقابل این تهاجمات ایستادگی کنند و با عزت و سربلندی جنگ تحمیلی را به پایان برسانند.

فعالیت 22 انجمن اسلامی دانش آموزی ویژه دختران و پسران در ورامین

حسيني يادآور شد:‌ عمده برنامه‌هاي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزي استان معطوف به مقاطع دبيرستان است ولي براي ايجاد پيش زمينه و شناخت دانش‌آموزان زبده مقاطع راهنمايي اين برنامه در مقطع سوم راهنمايي نيز دنبال مي‌شود.



مسئول قرارگاه انجمن اسلامی شهرستان ورامین افزود: اکنون در مدارس شهرستان، هیئت انصارالمهدی فعال است و در مناسبت های دینی و مذهبی برنامه های ویژه و مناسبی را به اجرا می گذارد، این هیئت در زمان های مشخص در محسنیه شهید علیخانی به عنوان پایگاه هیئت انصار المهدی جمع شده و به اجرای برنامه های معرفتی و عقیدتی می پردازد.



حسینی اضافه کرد: اکنون 9 انجمن اسلامی دانش آموزی در مدارس پسران و 13 انجمن اسلامی در مدارس دختران فعال هستند که با رایزنی های صورت گرفته و کسب مجوزهای لازم زمینه تأسیس انجمن های اسلامی در مدارس راهنمایی نیز در آینده نزدیک محقق خواهد شد.

تأسیس کانون فرهنگی و آموزشی ورامین در آینده ای نزدیک

این مسئول اظهار داشت: اکنون یک قرارگاه مخصوص برداران و یک قرارگاه مخصوص خواهران در ورامین دایر شده است که مربیان عقیدتی در طول هفته، دانش آموزان را در این مراکز جمع کرده و حلقه های معرفتی تشکیل می دهند، همچنین تأسیس کانون فرهنگی و آموزشی را در دستور کار اتحادیه انجمن های اسلامی قرار دادیم که در این زمینه در آینده نزدیک شاهد خبرهای خوشی برای دانش آموزان خواهیم بود.

مسئول انجمن اسلامي دانش آموزي ورامين با اشاره بر اهمیت بصیرت‌افزایی انجمن‌های اسلامی دانش آموزی، متذکر شد: هدف از برپایی این تشکل‌ها عضویت صرف افراد در آنها نیست، بلکه نکته مهم معرفت‌افزایی دانش آموزان به اصول زندگی اسلامی و ایرانی در قالب فعالیت‌های خود در این انجمن‌ها است.

وی عضویت در این انجمن‌ها را ابزاری برای یادآوری رسالتی که بر دوش همه ما در جامعه اسلامی قرار دارد عنوان کرد و افزود: رسالت ما شرکت در جنبش نرم افزاری و تولید علم از طریق تشکیل کرسی‌های آزاداندیشی و علم‌آموزی صحیح است.

اين مسئول بر لزوم تداوم راه شهدای دانشمند هسته‌ای کشور تأکید کرد و گفت: دانش آموزان باید تلاش کنند تا فعالیت‌های آنان در راستای ادامه راه این شهدا در جامعه اسلامی و تحقق آرمان‌های نظام اسلامی باشد.