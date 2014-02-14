وحدت ملت ایران سبب ناامیدی دشمنان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شمس الدین امام جمعه شهرستان بشرویه خطیب امروز نماز جمعه بشرویه به بهترین مکان ها و چهار کاخ بهشتی دنیا که خداوند متعال آنها را به عنوان پل برای رسیدن به کاخ های بهشتی آخرت قرار داده است اشاره کرد.

وی افزود: مسجد نبی، مسجد الاقصی، مسجد الحرام و مسجدکوفه از جمله کاخ های بهشتی دنیا هستند و لازمه رسیدن به کاخ های بهشتی آخرت قدم برداشتن از این کاخ ها است.

حجت الاسلام شمس الدین همچنین به ثوابی که برای کسانی که به سفر حج و عمره میروند نیز اشاره نمود و افزود: حج و عمره تضمین کننده صحت و سلامت انسان ، عامل افزایش روزی وتامین هزینه های خانواده و زندگی فرد می شود همچنین فردی که سفر حج رفته است آمرزیده، بهشت بر او وجواب و نامه عمل او از نو نوشته می شود.

امام جمعه بشرویه با اشاره به مناسبت های هفته بیان کرد:امروز مصادف با صدورحکم تاریخی امام خمینی(ره) مبنی بر ارتداد سلمان رشدی نویسنده خائن کتاب آیات شیطانی است که این حکم در جهت تقویت اسلام می باشد.

وی همچنین به قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم در سه شنبه 29 بهمن ماه اشاره کرد.

حجت الاسلام شمس الدین ضمن گرامیداشت یاد شهادت شهید سید عباس موسوی دبیر حزب الله لبنان در روز سه شنبه اظهارداشت: امروز تنها قدرتی که توانسته در برابر صهیونیست مقاومت کند حزب الله لبنان است چرا که در این حزب الله نیز غیرت عاشورایی جریان دارد.

امام جمعه بشرویه دلیل تمام مصیبت هایی که استکبار بر سر امت اسلام می آورد را چپاول تمام اموال،ذخایر و دستاوردهای کشور دانست.

وحدت ملت ایران دشمنان را نا امید کرده است

وی از مردم خواست تا چون گذشته هوشیار باشند و افزود: با وجود اینکه 35 سال تحریم هستیم و در سال های اخیر تحریم ها افزایش یافته است اما عاملی که امروزه سبب ناامیدی دشمنان شده وحدت مردم است.

حجت الاسلام شمس الدین تاکید کرد: آنچه که سبب شده تاکنون ملت ایران در مقابل استکبار مقاوم باشد ، برکت قیام اباعبدالله ، ایام دهه فاطمیه و حضور در مساجد است.

وی با بیان اینکه جریان بصیرت امت اسلام امروز مطرح است، گفت: گزینه هایی روی میز که اوباما به رخ ما می کشد تنها سبب شده که مردم او را مسخره کنند.

امام جمعه بشرویه اظهار داشت: یکبار گزینه نظامی را در هشت سال دفاع مقدس تجربه کرده ایم و با دست خالی تا پای جان ایستادیم این بار نیز تمامی آحاد جامعه آماده دفاع از وطن می باشند.

حجت الاسلام شمس الدین به حضور پرشور مردم در 22 بهمن در سراسر کشور اشاره کرد و ادامه داد: مردم دلیر ایران را از چه می ترسانید، امت اسلامی همانگونه که در راهپیمایی 22 بهمن ماه حاضر شدند یقین بدانید در تمامی صحنه ها حاضر هستند.

وی خطاب به دشمنان اسلام گفت: شما اگر جرات دارید جسارت کوچکی به کشور ومرزهای کشور بکنید.

امام جمعه بشرویه اذعان داشت: امروز بسیجی ها و دانشمندان در بحث پهباد ها و انرژی هسته ای به قله های پیشرفت رسیده اند اینها همان برادران و خواهران کسانی هستند که در 8 سال دفاع مقدس جنگیده اند.