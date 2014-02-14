اکران " اشباح" و " معراجی ها" در آخرین روز جشنواره/ "فرشته" و " تبسم گرگ" به روی پرده می رود

حمید طباطبائی در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز کرد: یازدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد با اکران فیلم" اشباح " به کارگردانی داریوش مهرجویی و فیلم " معراجی ها" به کارگردانی مسعود ده نمکی در سینما هویزه مشهد کار خود را پایان می دهد.

وی عنوان کرد: بر اساس زمان بندی های انجام شده فیلم" اشباح" در سیانس هاس 10، 15 و 19 و فیلم " معراجی ها" در سیانس های 13، 17 و 21 به نمایش گذاشته می شوند.

فیلم "اشباح" به کارگردانی داریوش مهرجویی درباره تیمساری است که در گیر و دار مسائل زندگی با همسر خود دچار مشکلات عجیبی می‌شود، همسر او در کشا کش زندگی پرتلاطم خود با تیمسار، به فکر این است که خود را از این زندگی کسالت ‌بار رها کند اما دلش این اجازه را به او نمی دهد و او روزگار خود را در جدال بین عقل و دل خود سپری می کند، وکیل خانوادگی آنها در تلاش است تا اوضاع را آرام کند و یکی دیگر از شخصیت‌های فیلم که به تازگی از خارج به ایران سفر کرده است، به دلیل عدم شناخت محیط و شرایط اجتماعی درام‌های تازه ‌ای را رقم می‌زند.

در این فیلم بازیگرانی چون مهتاب کرامتی، مهدی سلطانی، حسن معجونی، ملیکا شریفی‌نیا، هنگامه حمیدزاده، امیرعلی دانایی و احمد یاوری ایفای نقش کرده اند.

فیلم "معراجی ها" هم به کارگردانی مسعود ده نمکی داستان خاکسپاری شهدا در یکی از دانشگاه ها و کیفیت مواجهه گروه های فکری مختلف با آن است که در آن بازیگرانی همچون اکبر عبدی و سید جواد هاشمی ایفای نقش کرده اند.

همچنین دبیر یازدهمین جشنواره فیلم فجر از اکران فیلم های " فرشته" و "تبسم گرگ " از تولیدات صدا و سیمای خراسان رضوی هم در این روز آخر جشنواره خبر داده و افزود: این فیلم ها هم در آخرین روز جشنواره فیلم فجر مشهد در سالن سینمایی شهید اصغر زاده به روی پرده می روند.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده فیلم" فرشته" حسن آخوند پور در ساعت 15 و فیلم "تبسم گرگ" جواد علیزاده در ساعت 17 اکران می شود.

طباطبائی همچنین از حضور عوامل فیلم " تبسم گرگ" در روز اکران در محل سینما اصغر زاده خبر داده و گفت: عوامل و بازیگران فیلم از جمله حمیرا ریاضی و لیلا برخورداری از تهران دعوت شده اند که حضور آنها قطعی است.

گفتنی است که فیلم " فرشته " به وضعیت اجتماعی خانواده‌‌ای متوسط که درگیر مسائل مالی و شرایط بد بازار در سال‌های اخیر بوده، می‌پردازد، در این فیلم بازیگران بومی مشهد و استان ایفای نقش کرده اند.

فیلم "تبسم گرگ" هم به نویسندگی و کارگردانی جواد علیزاده به موضوع تقابل انسان با طبیعت می پردازد و روایت گر زندگی یک شکارچی است که بر اثر مشکلات مالی دست به شکار غیر مجاز می زند .