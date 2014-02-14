صعود سه تیم دو نفره ایران به مرحله یک چهارم نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای بیست و چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی بدمینتون دهه مبارک فجر، امروز جمعه و در قسمت دو نفره تیمی 3 تیم بانوان کشورمان به مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای دونفره راه یافتند.

بر این اساس تیم دونفره نگین امیری‌پور و سحر زمانیان در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف تیم دونفره سریلانکا(کاپو و هندوکا) رفتند که در پایان این دیدار تیم دو نفره بانوان کشورمان توانست با نتیجه 2 بر یک( 21 - 19، 21 - 17 و 18-21 ) به برتری دست یافته و راهی دیدار مرحله یک چهارم نهایی این رقابتها شود.



همچنین تیم‌های دونفره ثمین عابد خجسته و یگانه کرمانی، کیانا هاشمی و و زهرا کهریزی در مرحله یک هشتم دونفره بانوان به دلیل عدم حضور تیم‌های دونفره ترکیه و کانادا به مرحله یک چهارم نهایی راه یافتند.



بیست و چهارمین دوه مسابقات بینالمللی بدمینتون دهه مبارک فجر با شرکت بدمینتون بازان کشورهای کانادا، مکزیک، افغانستان، فرانسه، امریکا، انگلیس، سوئد، اندونزی، هند، عراق، جمهوری آذربایجان، کرواسی، قزاقستان، سریلانکا، مالزی، چین تایپه، ترکیه، اسلوواکی، فیلیپین، سوریه، پاکستان، ارمنستان و ایران در روزهای بیست و چهارم تا بیست و هفتم بهمن ماه جاری در دو قسمت بانوان و آقایان با جوایز 15 هزار دلاری در تهران برگزار می‌شود.