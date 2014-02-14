توجه به ظرفیت درونی مهمترین حربه برابر تحریمها است/ نمایش اقتدار ملی در 22 بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مشایخ ظهر جمعه در جمع نمازگزاران نوشهری با اشاره به استمرار دشمنی ها و ضرورت نگاه بصیرتی به ترفندهای دشمن گفت: توجه به ظرفیت های درون زای کشور باعث شکست ترفندهای دشمنان در حوزه تحریم و تهدیدها می شود.

امام جمعه نوشهر با بیان آنکه توجه به ظرفیت های درون کشور باعث استحکام درونی انقلاب و نظام و افزایش قدرت در دنیا خواهد شد خاطرنشان کرد: مردم هم در راهپیمایی بی نظیر خود در 22 بهمن نشان دادند که عزت و استقلال نظام و انقلاب مهمترین اصل خدشه ناپذیر انقلاب و نظام است.

وی با قدردانی از حضور معنادار و حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن اظهار داشت: این راهپیمایی نشان دهنده اقتدار ملی است و به منزله میثاق مجدد با آرمانهای انقلاب، امام و شهدا و رهبری محسوب می شود.

وی در بخش دیگر از خطبه های نماز جمعه نوشهر با اشاره به سالروز حکم تاریخی امام در خصوص اعدام سلمان رشدی عنوان داشت: از همان روز اول شکل گیری انقلاب عده ای با انحراف در اسلام و جدایی دین از سیاست درصدد بودند تا مسیر انقلاب اسلامی را منحرف سازند که به فضل الهی و تدابیر امام راحل و مقام معظم رهبری تمامی این ترفندها نقش بر آب شد.

حجت الاسلام مشایخ با اشاره به فتنه انگیزی ها و توطئه ها در طول 35 سال از شکل گیری انقلاب افزود: امروز هم عده ای با اهانت به سپاه، شورای نگهبان، صدا و سیما بدنبال آن هستند تا بازوان رهبری را مورد حمله قرار دهند.

وی تاکید کرد: اینان بدنبال آن هستند تا در میان مردم اختلاف بیاندازند و در حقیقت بدنبال حمله به سه اصل اسلام و رهبری و مردم در انقلاب اسلامی هستند.

خطیب نماز جمعه نوشهر در ادامه با مقایسه دستاوردهای انقلاب گفت: رشد سطح فرهنگی، علم و آگاهی، افزایش سطح فرهنگ عمومی و بهره گیری از امکانات و بسیاری از پیشرفت ها به هیچ وجه قابل مقایسه با دوران قبل از انقلاب نیست.

وی اضافه کرد: در حوزه سلامت قبل از انقلاب، سن امید به زندگی کمتر از 60 سال بوده درحالیکه امروز این امید به زندگی به بالای 74 سال رسیده است.

وی یکی دیگر از دستآوردهای انقلاب را در حوزه گسترش دانشگاهها و توزیع عادلانه آموزش در کشور بویژه در مناطق محروم عنوان کرد و گفت:درحالیکه قبل از انقلاب تنها 150 هزار دانشجو و تعداد محدودی دانشگاه در کشور بوده اما امروز به برکت انقلاب بیش از 2 هزار و 500 واحد و مرکز آموزش عالی و دانشگاهی با ظرفیت 4 میلیون دانشجو وجود دارد.

امام جمعه نوشهر از اقامه 45 هزار نماز جماعت در مدارس کشور پس از پیروزی انقلاب خبر داد و تصریح کرد: گسترش شبکه رسانه ملی و خبرگزاری ها و سایت های اطلاع رسانی و ساخت سریالها و فیلم های ماندگار از دستاوردهای دیگر انقلاب بوده که بیش از یک میلیارد نفر بیننده و مخاطب در این حوزه وجود دارد.

وی افزود: بالغ بر 10 هزار نفر ایرانی و غیر ایرانی در حوزه های علمیه سراسر کشور در حال تحصیل دروس حوزوی هستند که همین فرصت باعث شده تا آثار تبلیغی شیعه بیشتر در کشورهای دنیا نمودار شود.

خطیب نماز جمعه نوشهر با اشاره به همه آثار و دستآوردهای بزرگ انقلاب به برخی نقض ها پرداخت و تشریح کرد: نابسامانی حجاب و وجود اعتیاد و نرخ بالای طلاق و خطر پیری جمعیت کشور مسائلی است که بایستی مورد رفع و اصلاح قرار گیرد و در کنار همه رویش ها باید برخی ریزش ها هم از بین برود.