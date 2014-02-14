نرمش قهرمانانه با حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن تفسیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جلال احمد پناهی در خطبه های این هفته نماز جمعه سمنان با تاکید بر اینکه مردم با خلق حماسه سیاسی در راهپیمایی 22 بهمن نرمش قهرمانانه را تفسیر کردند، افزود : پشتیبانی از نظام، رهبری و آرمانهای انقلاب مهمترین پیام این حماسه بود.

وی با رد ادعاها بی اساس کشورهای غربی خصوصا امریکا مبنی بر اینکه حضور ایران در پای میز مذاکرات با 1+5 ناشی از فشار تحریم ها بوده است، تصریح کرد: تیم دیپلماسی ایران در راستای تدبیر نظام با عنوان نرمش قهرمانانه در این مذاکره شرکت کرده است.

خطیب جمعه سمنان پشتوانه مردم را مهمترین قدرت نظام دانست و گفت: مردم با حضور پرشور خود در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر قدرت خود را به نمایش گذاشتند.

احمد پناهی با تاکید بر اینکه دولتمردان نباید گول لبخند دشمنان را بخورند، افزود: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن اتمام حجتی برای دشمنان بود تا دیگر لب به گزافه نگشایند.

وی بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی بین آحاد ملت تاکید کرد و اظهار داشت: حفظ اعتدال و انتقاد پذیری در راه افزایش عزت و اقتدار کشور باید در راس امور باشد.

امام جمعه موقت سمنان در خاتمه، بیانات رهبری را راهگشای تمام مشکلات کشور دانست و تصریح کرد: اتکا به نیروهای داخلی در مقابله با بحران ها و مشکلات همواره مورد تاکید معظم له بوده است و مسئولان باید به آن توجه ویژه داشته باشند.