ملاک و معیارانتخاب مسئولین شایسته سالاری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود نورپور در خطبه های نماز جمعه شهر خرمدره با بیان اینکه در انتصابات باید تلاش شود افراد ازایمان، عمل صالح و التزام عملی به اسلام ونظام وولایت فقیه خوش برخوردار باشند افزود: گاه مشاهده می شودکه هیچ اعتنایی به مساله شایسته سالاری نمی شود که بزرگترین آسیب وآفت است. مردم ازدولت و شخص رئیس جمهورمحترم انتظاردارند درانتخاب مسئولین بویژه ادارات فرهنگی و تاثیرگذارب ه شعاراعتدال عمل شود،از نیروهای معتدل ومیانه رو و کارآمداستفاده کنید، نه افراد تندو سیاسی و جناحی ،مردم مشکلات متعددی ازجمله مشکل معیشتی دارند، با میدان دادن به کسانی که مشکل آفرین هستند مشکلات مردم راچند برابرنکنید.

وی در ادامه با تقدیرازحضورباشکوه مردم فهیم در راهپیمایی یوم الله 22بهمن ادامه داد: حضورگسترده مردم، پیام های متعددی داشت و تاکید مجدد بر این بود که ملت ایران تحت هر شرایطی از آرمانها و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کوتاه نخواهند آمد.

حجت الاسلام نور پور افزود: بزرگترین پیام راهپمیایی 22 بهمن این بودکه دنیابویژه دولت مردان گستاخ هتاک وبی ادب آمریکا بدانمد ملت ما درصحنه است .ما از تهدید، ارعاب وگزینه نظامی هراسی نداریم ،ماپشت سر ولایت ایستاده ایم و ذره ای ازاصول وآرمانهای انقلابی والهی خود کوتاه نمی آییم.

امام جمعه خرمدره درادامه باگرامیداشت صدورحکم تاریخی امام عزیزمبنی برارتدادواعدام سلمان رشدی مرتد گفت: امروزهم این فتوای تاریخی امام (ره) به قوت خودباقی است وبرهر زن ومردمسلمان واجب است درصورت امکان این حکم را اجرا نمایندو لحظه ای از آن غفلت نکنند.

حجت الاسلام نورپور درادامه ضمن گرامیداشت یادوخاطره آیت الله محلاتی نماینده امام درسپاه به روز روحانیت ودفاع مقدس اشاره کردو گفت: روحانیت تشیع درطول تاریخ همواره مدافع اسلام وحامی عزت استقلال وکرامت مردم بوده وهستند روحانیت، بابیان، قلم وتلاش خویش اسلام را زنده نگه داشته ،درطول انقلاب وهشت سال دفاع مقدس نسبت به جمعیت خویش بیشترین شهدا را تقدیم اسلام نموده است .

وی گفت: فقط درهشت سال جنگ تحمیلی 4363شهیدتقدیم کرده امروز هم پشتیبان اصلی نظام وحامی مردم روحانیت مخلص بی ادعاو درخط امام و رهبری است