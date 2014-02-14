طرح پیمایش مشترکین آب در روستاهای پلدختر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بهاروند ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فعالیتهای انجام شده توسط این شرکت اظهار داشت: طی سالجاری کار بهسازی مخزن روستای جلگه خلج و ساخت اتاقک کلرزنی و بهسازی سه باب چشمه روستای تودار شاکرم و تعمیر مخزن آب این روستا صورت گرفته است.

وی همچنین از تعویض نزدیک به 40 درصد از شبکه آب داخلی روستای افرینه خبر داد و بیان داشت: همچنین طی امسال 800 مورد شکستگی در خطوط انتقال و شبکه توزیع آب روستایی پلدختر رفع شده است.

مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان پلدختر تعویض و تعمیر 6 پمپ آب در سطح روستاها، تعویض و خرید سه دستگاه ترانس، ایجاد قفسه فلزی به منظور جلوگیری از سرقت ترانس ها برق مربوط به چاههای آب روستاها را از دیگر فعالیتهای انجام شده طی این مدت برشمرد.

بهاروند ادامه داد: در این مدت هفت هزار متر لوله آب در شبکه انتقال آب روستاها تعویض و 96 باب مخزن آب روستاها شستشو داده شده است.

وی از شناسایی تعداد 350 مورد انشعاب غیر مجاز آب در سطح روستاهای پلدختر خبر داد و بیان داشت: طی سالجاری همچنین 27 هزار و 141 مورد نمونه گیری میکروبی از آب روستاهای این شهرستان انجام شده است.

مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان پلدختر گفت: همچنین به منظور شناسایی انشعابات غیرمجاز، فروش امتیاز، تعمیر و تعویض کنتورهای خراب روستاها برنامه پیمایش مشترکین را در دستور کار قرار داده ایم.

بهاروند ادامه داد: این برنامه تاکنون در روستاهای چم مهر سفلی و علیا انجام گرفته که نتایج مطلوبی در پی داشت و در آینده در تمام روستاهای پلدختر نیز اجرا خواهد شد.