مرکز آموزش فنی و حرفه ای در زندان کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل زندان های کرمانشاه با اعلام این خبر ضمن قدر دانی از تعاملات سازنده مسئولان فنی وحرفه ای استان به خاطر اهتمام ویژه به توسعه اشتغال وحرفه آموزی زندانیان تصریح کرد: اصلاح وتربیت مددجویان و پیشگیری از کاهش آسیب های اجتماعی آنان که اغلب از اقشار محروم جامعه هستند گامی مهم در رشد و تعالی اهداف فرهنگی و تربیتی نظام زندانیانی اسلامی کشور است.

اژدر اسدبگی با اشاره به بخشی از فعالیت های حوزه اصلاحی وتربیتی زندان های استان، سعی و تلاش گروهی کارکنان بخش های مرتبط درسایه ارتقاء سطح خدمات تامینی وتربیتی را عاملی مهم در ایجاد و راه اندازی این مرکز آموزشی در زندان مرکزی خواند.

وی با بیان اهمیت نقش اشتغال وحرفه آموزی زندانیان در بازسازی شخصیت اجتماعی آنان افزود: پیگیری وکار شبانه روزی خدمت گزاران عرصه زندانبانی با برقراری تعامل و همکاری دستگاه های مرتبط به منظور تحقق اهداف متعالی نظام مقدس اسلامی و رونق دادن به اشتغال وحرفه آموزی زندانیان است.

مدیرکل زندان های کرمانشاه در ادامه جدیت در انجام این وظیفه خطیر را نشانگرتوجه مسئولان امر به اجرای فرامین مقام عظمای ولایت و تأسی از رهنمودهای معظم له در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی توصیف کرد.

اسدبگی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت های موجود و بیان نقش موثر این امر مهم در ارتقاء فعالیت های زندانبانی تصریح کرد: مرکز آموزش فنی وحرفه ای زندان مرکزی که در رشته های شغلی متنوع مطابق با استعدادهای فردی زندانیان با حضور مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای آماده بهره برداری شده است، همزمان با آموزش مهارت های شغلی امکان تولید برخی محصولا ت و توانمند سازی مددجویان مستعد در زمینه صنایع دستی را فراهم می سازد.

داوود ناصری مدیرکل سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز که به همراه جمعی از معاونین در این مراسم حضور داشت با ابراز خرسندی از بازگشایی این مرکز عزم مسئولان این دستگاه در فراهم سازی زمینه فعالیت کارآفرینان در تمام نقاط استان را در اولویت برنامه های خود قرار داد.