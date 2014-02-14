تدوین برنامه عمرانی برای توسعه شهر امیرکلا/ جشنواره عیدانه برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صمد هاشمی پیش از ظهر جمعه در نشست کمیسیونهای شورای شهر، با اشاره به اینکه بررسی وضعیت کلیه مناطق امیرکلا برای برخورداری از عدالت عمرانی مورد توجه قرارگرفته است افزود: بررسی نقاط ضعف وکاستی های تمام نقاط شهرامیرکلا برای اختصاص بودجه مناسب به بخش های مختلف براساس نیازمندیها از سوی کمیسیون دور چهارم امیرکلا مورد توجه قرار گرفته و برنامه ریزی و اولویت بندی مناسب انجام شد.



این مسئول از به کارگیری 15 پیمانکار فعال در نقاط مختلف شهر خبرداد و بیان داشت: هم اکنون بیش از 15 پیمانکار فعال در نقاط مختلف شهر درحال اجرای فعالیت عمرانی بوده ضمن اینکه عدالت اجتماعی وعدم تمرکز زدایی در توسعه عمرانی شهر در یک منطقه خاص نیز جزو برنامه اصلی کمیسیون فنی و عمرانی است.



هاشمی تصریح کرد: فعالیت این دوره شورای شهر وشهرداری امیرکلا فنی است لذا درصدد افزایش روند کیفیت اجرایی پروژه ها هستیم.



وی مهم ترین وظیفه شورا شهر را نظارت بر عملکرد شهرداری برشمرد وگفت: مهم ترین وظیفه شورای شهر نظارت بر عملکرد شهرداری در بخشهای مختلف فرهنگی، عمرانی ومالی ونظارت به هنگام توسط اعضای شورای شهر می باشد که در حال حاضر توسط کمیسیون فنی ومهندسی در بخش های فرآیند برگزاری مناقصات، انعقاد قرارداد،بررسی صورت وضعیت های پیمانکاران ونظارت بر اجرا درحال انجام

است.



هاشمی همچنین از همه مردم ،نخبگان شهر وصاحب نظران خواستار مشارکت و ارائه پیشنهاد سازنده در جهت توسعه وپیشرفت شهر شد.



احداث پارک بانوان در امیرکلا



رئیس کمیسیون بانوان شورای شهر امیرکلا اظهار داشت: با اینکه نصف جمعیت و بیش از 60 درصد فارغ التحصیلان کشور را بانوان تشکیل می دهند اما متاسفانه سهم آنها از درآمدزایی برای کشور بسیار کم است و این نشان می دهد که هزینه ،تلاش و زمانی که در این بخش صرف می شود تقریبا به هدر می رود.



زهره احدی نژاد از تنظیم سند چشم انداز توسعه دربخش بانوان خبر داد واذعان داشت: جلسات و نشست های مختلف با بانوان فعال شهر در زمینه های مختلف اجتماعی،فرهنگی و علمی برگزار تا با اجرا و طراحی سند چشم اندازتوسعه به اهداف چهارساله دست یابیم.



وی افزود: در راستای حمایت از حقوق بانوان امیرکلا ،ارائه پیشنهاد واجرا طرح مشاغل خانگی بانوان، طرح بیمه بانوان، تاسیس فروشگاه های زنجیره ای ویژه بانوان و در امرفضای تفریحی وورزشی بانوان نیز ایجاد مجموعه تفریحی پارک بانوان در دستور کار قرار گرفت.



درخواست برای مشارکت برنامه های نوروزی



مسئول آموزش شهروندی نیز اظهار داشت: ثروت حقیقی کشور آموزش درست فرزندان این مرز وبوم است، از آنجائی که اندیشه بدون عمل اترزشی ندارد در شهرداری امیرکلا اندیشه به عمل تبدیل شده است.



سمانه خلیلیان گفت:بخش آموزش شهروندی با هدف ارتقا حقوق شهروندان برای کمک به مدیریت شهری شکل گرفت.



وی از افزودن تقویم فرهنگی به تقویم شهرداری اشاره و بیان داشت: شهرداری ارگانی صرف خدماتی نیست بلکه وظایف فرهنگی واجتماعی را نیز به عهده دارد.



خلیلیان آموزش کودکان را مهم ترین عامل موفقیت شهربرشمرد و تصریح کرد: با آموزش کودکان می توان شهرداران آینده را پرورش داد.



وی به مهم ترین دست آورد تشکیل کمیسیون آموزش شهروندی در امیرکلا خبرداد و خاطرنشان کرد: حضور مستمر و مستقیم کودکان ،بانوان وسالمندان درفضای شهروندی ازمهم ترین دست آوردحوزه آموزش شهروندی است.



این مسئول از برگزاری جشنواره عیدانه درامیرکلا به مناسبت نوروز خبر داد و افزود: درگذشته برای حضورومشارکت شهروندان در برنامه های مختلف شهری مجبور به ارائه فراخوان بودیم ولی با فعالیت بخش آموزش شهروندی از سوی ان جی او ها و مهدهای امیرکلا درخواست مشارکت در برنامه های نوروزی داشتیم که نشان ازموفقیت ما در اعتمادسازی مناسب در حوزه شهری است.