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۲۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۲۵

حجت الاسلام مغیثی:

حضور ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن پاسخ کوبنده ای به گزینه های روی میز آمریکا بود

حضور ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن پاسخ کوبنده ای به گزینه های روی میز آمریکا بود

نهاوند-خبرگزاری مهر: امام جمعه نهاوند گفت: حضور بی سابقه و تاریخی ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن که با بهت و تعجب دشمن همراه شد، پاسخ کوبنده ای به گزینه های روی میز آمریکا بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی مغیثی ظهر جمعه در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه شهر نهاوند در مصلی امام خمینی(ره) اظهار داشت: 35 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب می گذرد و در این مدت دشمنان این کشور و ملت از هر ترفند و جنایت و فشار برای نابودی ملت ایران استفاده کردند اما ملت ایران جواب محکم و دندان شکنی در روز 22 بهمن به آنها دادند.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی گفت: حضور ملت ایران در راهپیمایی تاریخی و بی سابقه 22 بهمن پاسخ مناسبی بر یاوه گویی رئیس جمهور و سایر مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی مبنی بر گزینه های مختلف از جمله گزینه  نظامی بر روی میز بود.

وی افزود: قطعا این حضور و مشارکت ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن و تکرار چنین حماسه های بی نظیر بر روند توسعه و پیشرفت توأم با عزت و اقتدار ایران اسلامی تأثیر دارد و موجب می شود دشمنان حساب خود را از ملت ایران جدا کنند.

امام جمعه شهر نهاوند عنوان کرد: بهترین روش و اساسی ترین رفع نیازهای کشور نگاه به درون، اهمیت به کار و تولید داخلی، صرفه جویی و مصرف بهینه برای رسیدن به خود کفایی در همه موارد است.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی اظهار داشت: هر گاه برای رفع نیازها و مشکلات داخلی کشور به دشمنان و مخالفان خارجی محتاج شویم آنها از همان مسیر به انقلاب و کشور صدمه و ضربه خواهند زد و این مهم چیزی است که ما باید از آن دوری و اجتناب کنیم.

حجت الاسلام مغیثی  در قسمت دیگری از خطبه های نماز جمعه شهر نهاوند با دعوت و سفارش مردم به رعایت و عمل به تقوای الهی و دوری از محرمات گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی در دنیا با دولت های مختلف دو رویکرد متفاوت و مختلف دارند و منافع خود را بر هر چیز دیگر ارجح تر می دانند.

وی بیان داشت: سال های سال است که آمریکا نسبت به دولت و کشورهای که با برنامه ها و مقاصد و اهداف دولت آمریکا مخالفت می کنند و آنها را اجرا نمی کنند دشمنی می کند و در این کشورها جنگ داخلی و اقدامات خرابکارانه و جنایت می کند.

امام جمعه شهر نهاوند اظهار داشت: بر عکس آن در کشورهایی که با دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی متحد و هم پیمان هستند آمریکا هیچ اقدام و کاری بر علیه جنایت و زورگویی حکام  آنها به مردم و ملت آن کشور انجام نمی دهد.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی گفت: شعارهای حقوق بشر، ایجاد صلح پایدار و جهانی به دور جنگ که توسط آمریکا و هم پیمانانش مطرح می شود همگی جز عوام فریبی و حیله و نیرنگ برای گمراه کردن افکار عمومی نیست.

حجت الاسلام مغیثی با اشاره به فرا رسیدن سالروز فتوای حضرت امام خمینی(ره) در مورد قتل سلمان رشدی مرتد گفت: گرچه این فتوا که در سال 66 صادر شده تا کنون اجرا نشده است اما دو موفقیت و دستاورد بزرگ داشت، اول هزینه و خسارات بیشماری که بر عهد دشمنان اسلام و قران گذاشت و دوم ممانعت از ادامه تکرار چنین حرکات زشت و مذمومانه بر علیه مقدسات و اعتقادات مسلمانان جهان.

وی در پایان خطبه های نماز جمعه شهر نهاوند به سالروز شهادت شهید محلاتی و 40 نفر از همراهان ایشان اشاره کرد و گفت: در طول انقلاب و چنگ تحمیلی بیش از چهار هزارو 364 نفر از روحانیون و طلبه ها به شهادت رسیدند که این نشان از ایثار و شهادت طلبی روحانیون برای دفاع از ارزشها و آرمانها و دستاوردهای انقلاب دارد.

کد مطلب 2235884

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