پیش فروش قبر در کرمان/ در مرحله اول 18 هزار قبر به فروش رفت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا شهرداری کرمان ظهر امروز در جمع خبرنگاران از پیش فروش دو هزار قبر در آرامستان جدید شهر کرمان خبر داد.

مسعود محمدی فرد با بیان اینکه بر اساس مجوز شورای اسلامی شهر کرمان ،پیش فروش 20 هزار قبر در آرامستان جدید شهر کرمان از سال گذشته آغاز شد ،افزود: در مرحله اول این فراخوان 18 هزار قبر فروخته شد.

وی با اشاره به اینکه پیش فروش دو هزار قبر در آرامستان جدید هم اکنون آغاز شده است ، قیمت هر قبر را 120 هزار تومان اعلام کرد.

وی اضافه کرد: هر نفر می تواند تا 10 قبر خریداری کند .

محمدی فرد گفت: متقاضیان می توانند برای ثبت نام به این سازمان مراجعه کنند.