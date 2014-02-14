حماسه 22 بهمن معادلات غربی را بر هم ریخته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی در خطبه های این هفته نماز جمعه شاهرود که با حضور اقشار مختلف مردم در محل حسینیه اعظم مدرسه قلعه برگزار شد با بیان اینکه حماسه مردمی در یوم الله 22 بهمن امسال برای بار دیگر معادلات غربی ها علیه کشورمان را بر هم ریخته است، افزود: این امر باعث اقتدار دولت برای پیشبرد مذاکرات و دفاع از حقوق ملت ایران خواهد بود.

وی با اشاره به تلخ شدن کام مردم ایران با توجه به اظهارات اخیر برخی سران غرب، تاکید کرد: لازم است مسئولان پاسخی روشن و محکم به اظهارات غربی ها بدهند.

وضعیت نابسامان کارگران شرکت ذغالسنگ البرز شرقی

خطیب جمعه شاهرود همچنین با اشاره به اظهار نارضایتی از وضعیت نابسامان کارگران شرکت ذغالسنگ البرز شرقی، بدون اشاره به نام شرکت و موسسه خاصی در این حوزه تصریح کرد: کارگران زحمت کش این شرکت ها چند ماهی است حقوق خود را دریافت نکرده اند و این جای تاسف است.

ترابی وضعیت اقتصادی خانواده های قشر کارگر جامعه خصوصا معدنکاران را بسیار ضعید توصیف کرد و از مسئولان ذیربط خواست تا برای حل این مشکل اقدام لازم را انجام دهند و تصریح کرد: گره گشایی امور مردم مهمترین وظیفه مسئولان است و نباید گذاشت که عرصه بر آنها آنقدر تنگ شود که فرد اظهار عجز و ناتوانی کند.

وی همچنین فرارسیدن چهلمین سالگرد تاسیس دانشگاه شاهرود را یادآور شد و گفت: رشد عملی لازمه تعالی هر منطقه است و دانشگاه ها همواره در این خصوص نقش کلیدی داشته و دارند.

برگزاری مراسم 40 سالگی دانشگاه شاهرود در 29 بهمن ماه

رئیس دانشگاه شاهرود نیز که قبل از خطبه های نماز جمعه در جمع نمازگزاران پیرامون برگزاری مراسم 40 سالگی این دانشگاه در 29 بهمن ماه جاری سخن گفت، اظهار داشت: معرفی پتانسیل ها و امکانات دانشگاه مهمترین هدف از برگزاری این مراسم است.

علی مرادزاده افزود: 40 سالگی دانشگاه ثمره چهار دهه تلاش همه عزیزانی است که برای توسعه و پیشرفت کیفی و کمی این دانشگاه تلاش کرده اند.

وی با اشاره به تدریس بیش از 165 رشته تحصیلی در این دانشگاه، گفت: 18 دانشکده و چهار پردیس در این دانشگاه ایجاد شده است.

فعالیت 390 نفر عضو هیئت علمی تمام وقت در دانشگاه شاهرود

رئیس دانشگاه شاهرود همچنین با اشاره به فعالیت 390 نفر عضو هیئت علمی تمام وقت در مرتبه مربی، استادیار، دانشیار و فول پروفسور در این دانشگاه گفت: 110 هیئت علمی جدید جذب دانشگاه خواهند شد.

مرادزاده با تاکید بر اینکه دانشگاه شاهرود از نظر شاخص های علمی در سطح استان سمنان دارای رتبه اول است گفت: تعداد بورسیه های این دانشگاه 149 نفر است که ماحصل زحمات کارگروه ها و معاونت های علمی بوده و دیگر اینکه در بعد توسعه تحصیلی در سال 84 در مقطع دکتری تخصصی هشت رشته داشتیم و الان نزدیک به 36 رشته داریم که پیشرفت ما را در این سالها نشان می دهد.

وی در خاتمه، تربیت فارغ التحصیلان پاسخگو به نیازهای جامعه و گسترش مرزهای دانش را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: ما باید به سمت دانش های روز دنیا برویم و جهت ترغیب اعضا هیئت علمی برای استفاده از روش های نوین آموزشی تلاش کنیم.