70 درصد مردم زنجان شبکه استانی اشراق را تماشا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفری در سخنرانی پیش از خطبههای این هفته نمازجمعه زنجان افزود: با تلاش اعضای خانه ملت، اعتبار خوبی برای سال آینده در جهت پوشش شبکههای زمینی و ماهوارهای در نظر گرفته شده است. در حال حاضر 87 درصد از مناطق استان دسترسی به فرستندههای دیجیتال دارند و تنها 13 درصد تحت پوشش نیستند.
وی ادامه داد: طی دو سال گذشته به ارزش 110 میلیارد ریال پروژه در سطح استان افتتاح و به بهرهبرداری رسیده است که عمده این اعتبارات در خصوص سیگنالرسانی بوده است. درضمن از اول بهمنماه بیش از 330 ساعت برنامه با موضوع انقلاب و بیش از یکهزار و 100 ساعت برنامه دینی و 811 ساعت برنامه فرهنگی پخش شده است.
صفری افزود: در حال حاضر 20 شبکه به صورت 24 ساعته از طریق دستگاههای دیجیتال در اختیار مردم قرار دارد. دستگاههای فرهنگی در مقابل تهاجم فرهنگی و جنگنرم باید احساس تکلیف کنند و در زمینه فرهنگ، خوب کار کنند و نگذارند سبک زندگی آمریکایی که یک زندگی مصرفزده و پرهزینه است،
مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان با بیان اینکه بیش از دو هزارشبکه ماهوارهای در نظام جمهوری اسلامی قابل دسترسی است ادامه داد: بیش از 100 شبکه از این تعداد به زبان فارسی است و دشمن به دنبال تخریب باورهای دینی ناکارآمد نشان دادن حکومت دینی و گسترش و تعمیق بیتفاوتی جامعه در قبال ارزشها است و دشمن میخواهد حساسیتهای دینی مردم را کمرنگ کرده و مباحثی که به خاطر آن انقلاب کردیم را به نسلهای بعد منتقل نکنیم.
صفری با تاکید بر اینکه هرخانوادهای که بخواهد پاک زندگی کند باید نسبت به ورود ابزاری مثل ماهواره به خانهها حساس باشد افزود: وارد زندگی خانوادههای ایرانی شود و باید باورها و اعتقادات مردم را در قالب هنر به نمایش بگذارند و صدا و سیما به عنوان دستگاهی که در خط اول مبارزه با جنگنرم است، وظیفه سنگینی دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه ثبات منطقه خاورمیانه در گرو تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران است و به رغم تمام ناملایمتها و دشمنیها، ایران باثباتترین کشور در منطقه خاورمیانه است افزود: تنها انقلابی که بعد از گذشت 35 سال از پیروزی آن، مردم با همان شور و نشاط این پیروزی را جشن میگیرند، انقلاب اسلامی ایران است، چرا که هر انقلابی پس از یک یا دو دهه رو به زوال میرود، ولی انقلاب اسلامی به دلیل داشتن ماهیت دینی و اسلامی همچنان به راه خود ادامه میدهد.
صفری در خصوص حضور مردم در راهپیمایی روز 22 بهمنماه امسال ادامه داد: مردم با حضور خود جواب تمام یاوهگوییهای دشمنان را دادند و مذاکره نظام جمهوری اسلامی ایران با 6 کشور بزرگ دنیا به دلیل ترس و ضعف نیست بلکه برای اثبات اقتدار این نظام است. در حال حاضر که آمریکا به دنبال بحث جهان تکقطبی است، ایران تنها کشوری است که این موضوع را به چالش کشانده و موجب بیداری اسلامی در دنیا شده است.
مدیر کل صداو سیما مرکز زنجان افزود: بیشک پیروزی انقلاب اسلامی ایران طی سالهای اخیر اتفاقی مهم برای غرب محسوب میشود، چرا که امام خمینی(ره) با عزم الهی در شرایطی که نظام دوقطبی در جهان حاکم بود، فریاد نه شرقی و نه غربی را در دنیا سر دادند و با رهبری پیامبرگونه خویش و حمایت ملت ایران و با تقدیم صدها هزار شهید به این پیروزی دست یافتند و این انقلاب با شکست مواجه نمیشود، زیرا خون شهدا ضامن بقای آن است.
زنجان -خبرگزاری مهر: مدیر کل صداو سیما مرکز زنجان گفت: طبق آخرین نظرسنجی صورت گرفته حدود 70 درصد مردم استان زنجان بیننده شبکه استانی(اشراق) بودهاند.
به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفری در سخنرانی پیش از خطبههای این هفته نمازجمعه زنجان افزود: با تلاش اعضای خانه ملت، اعتبار خوبی برای سال آینده در جهت پوشش شبکههای زمینی و ماهوارهای در نظر گرفته شده است. در حال حاضر 87 درصد از مناطق استان دسترسی به فرستندههای دیجیتال دارند و تنها 13 درصد تحت پوشش نیستند.
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