انقلاب اسلامي ايران باعث عصبانيت آمريكا شده است/ ايستادگي رمز موفقيت ملت ايران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد محسن محمودي در خطبه هاي نماز جمعه ورامين با با اشاره به اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در مقابل صنعت حلال صنعت حرام وجود دارد، امام صادق(ع) فرمودند صنعتی که تنها برای حرام کاربرد دارد رهاوردش تباهی محض است، ویرانی زندگی و جامعه را به دنبال دارد، مانند کارخانه های تولید نوشیدنی های حرام، صنایعی که محصولات و خروجی آنها حرام باشد خروجی آنها هم حرام است.
وی تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم از منظر اسلام توزیع ثروت است، به طوری که مردم باید از مواهب الهی بهره مند باشند و باید آحاد جامعه نسبت به پرداخت حقوق یکدیگر متعهد بوده و یکی از فلسفه های مهم پرداخت خمس و زکات و صدقات توجه به همین امر است.
محمودی یادآور شد: باید با ادا کردن این حقوق و پرداخت واجبات مالی زمینه رشد و تعالی فرد و جامعه فراهم شود، البته دولت اسلامی در توزیع ثروت نقش حیاتی و اساسی را داراست و باید در جهت بهره مندی مردم از سرمایه های عمومی و زمینه سازی پرداخت واجبات مالی و اقتصادی زمینه سازی و برنامه ریزی داشته باشد.
این مسئول گفت: این معادن و منابع و سرمایه های خدادادی جوابگوی نیازهای مردم است به شرط آنکه درست استخراج، تولید و توزیع شود.
رييس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامي استان تهران در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به حضور حماسي مردم در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن اظهار داشت: ملت ایران با حضور در راهپیمایی 22 بهمن و دیگر صحنه های انقلاب، پشتیبانی خود را از نظام جمهوری اسلامی، رهبر معظم انقلاب، شهیدان و امام شهدا به نمایش گذاشتند.
وی با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر تمام توطئه های بدخواهان، کج اندیشان نظام و فتنه گران افزود: این انقلاب با نام خدای متعال و ایثار و از جان گذشتگی شهدای گرانقدر به ثمر رسیده و در ادامه راه نیز با حضور ملت ایران پیش خواهد رفت.
محمودي تأكيد كرد: ایستادگی، ثبات قدم و بصیرت از جمله عواملی است که باید همگان از آن در مقابل تهدیدها و جنگ نرم دشمن و کسانی که به دنبال آسیب رساندن به ارکان و اصول انقلاب هستند برخوردار باشند.
اين مسئول گفت: انقلاب اسلامی ایران مردمیترین انقلاب تاریخ بوده و نقش اقشار مختلف مردم در پیروزی و استقرار این نظام مترقی بسیار روشن است و انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) یک حرکت تاریخ ساز درجهان بود و وظیفه ما این است که این انقلاب را با همه ابعاد و ظرفیت هایش به نسل های آتی منتقل کنیم.
وی نقش مردم را اساسیترین محور پیروزی انقلاب اسلامی دانست و گفت: مردم وقتی متوجه شدند که گفتمان، گفتمان دینی، اسلام و معنویت است آمدند و از امام حمایت کردند.
این مسئول تأکید کرد: پاسداشت و حرکت در مسیر ارزش های انقلاب اسلامی ضروری است و برای صیانت از دستاورد های نظام اسلامی باید با وفاق و اتحاد حرکت کنیم و اجازه ندهیم دشمن به صف عشق و ارادت ما ضربه ای وارد کرده یا بخواهد آن را کمرنگ جلوه دهد.
محمودي گفت: پیروزی انقلاب اسلامی معجزه الهی قرن بود، اراده الهی تعلق گرفته بود که انقلاب پیروز شود و فریاد کوبنده امام غرب و شرق را فراگیرد، حامی امام (ره)، امام زمان (عج) بود و حامی شاه امریکا و اسرائیل و پیروزی از آن اسلام است.
وی عنوان کرد: ويژگي هاي اين انقلاب سبب شد جبهه استكبار به رهبری امریکا عصبانی و ناراحت شود و يك هجوم سراسري از همه ابعاد عليه انقلاب اسلامي وارد كردند، هجوم سياسي و بعد هجوم نظامي و كودتاي نظامي عليه انقلاب كردند و رژيم بعثي عراق را عليه ما شوراندند.
حجت الاسلام محمودي:
انقلاب اسلامي ايران باعث عصبانيت آمريكا شده است/ ايستادگي رمز موفقيت ملت ايران
ورامين - خبرگزاري مهر: امام جمعه موقت ورامين گفت: ويژگي هاي اين انقلاب سبب شد جبهه استكبار به رهبری آمریکا عصبانی و ناراحت شود و يك هجوم سراسري از همه ابعاد عليه انقلاب اسلامي وارد كردند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد محسن محمودي در خطبه هاي نماز جمعه ورامين با با اشاره به اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در مقابل صنعت حلال صنعت حرام وجود دارد، امام صادق(ع) فرمودند صنعتی که تنها برای حرام کاربرد دارد رهاوردش تباهی محض است، ویرانی زندگی و جامعه را به دنبال دارد، مانند کارخانه های تولید نوشیدنی های حرام، صنایعی که محصولات و خروجی آنها حرام باشد خروجی آنها هم حرام است.
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