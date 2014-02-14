انقلاب اسلامي ايران باعث عصبانيت آمريكا شده است/ ايستادگي رمز موفقيت ملت ايران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد محسن محمودي در خطبه هاي نماز جمعه ورامين با با اشاره به اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در مقابل صنعت حلال صنعت حرام وجود دارد، امام صادق(ع) فرمودند صنعتی که تنها برای حرام کاربرد دارد رهاوردش تباهی محض است، ویرانی زندگی و جامعه را به دنبال دارد، مانند کارخانه های تولید نوشیدنی های حرام، صنایعی که محصولات و خروجی آنها حرام باشد خروجی آنها هم حرام است.



وی تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم از منظر اسلام توزیع ثروت است، به طوری که مردم باید از مواهب الهی بهره مند باشند و باید آحاد جامعه نسبت به پرداخت حقوق یکدیگر متعهد بوده و یکی از فلسفه های مهم پرداخت خمس و زکات و صدقات توجه به همین امر است.



محمودی یادآور شد: باید با ادا کردن این حقوق و پرداخت واجبات مالی زمینه رشد و تعالی فرد و جامعه فراهم شود، البته دولت اسلامی در توزیع ثروت نقش حیاتی و اساسی را داراست و باید در جهت بهره مندی مردم از سرمایه های عمومی و زمینه سازی پرداخت واجبات مالی و اقتصادی زمینه سازی و برنامه ریزی داشته باشد.



این مسئول گفت: این معادن و منابع و سرمایه های خدادادی جوابگوی نیازهای مردم است به شرط آنکه درست استخراج، تولید و توزیع شود.



رييس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامي استان تهران در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به حضور حماسي مردم در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن اظهار داشت: ملت ایران با حضور در راهپیمایی 22 بهمن و دیگر صحنه های انقلاب، پشتیبانی خود را از نظام جمهوری اسلامی، رهبر معظم انقلاب، شهیدان و امام شهدا به نمایش گذاشتند.



وی با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر تمام توطئه های بدخواهان، کج اندیشان نظام و فتنه گران افزود: این انقلاب با نام خدای متعال و ایثار و از جان گذشتگی شهدای گرانقدر به ثمر رسیده و در ادامه راه نیز با حضور ملت ایران پیش خواهد رفت.



محمودي تأكيد كرد:‌ ایستادگی، ثبات قدم و بصیرت از جمله عواملی است که باید همگان از آن در مقابل تهدیدها و جنگ نرم دشمن و کسانی که به دنبال آسیب رساندن به ارکان و اصول انقلاب هستند برخوردار باشند.



اين مسئول گفت: انقلاب اسلامی ایران مردمی‌ترین انقلاب تاریخ بوده و نقش اقشار مختلف مردم در پیروزی و استقرار این نظام مترقی بسیار روشن است و انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) یک حرکت تاریخ ساز درجهان بود و وظیفه ما این است که این انقلاب را با همه ابعاد و ظرفیت هایش به نسل های آتی منتقل کنیم.



وی نقش مردم را اساسی‌ترین محور پیروزی انقلاب اسلامی دانست و گفت: مردم وقتی متوجه شدند که گفتمان، گفتمان دینی، اسلام و معنویت است آمدند و از امام حمایت کردند.



این مسئول تأکید کرد: پاسداشت و حرکت در مسیر ارزش های انقلاب اسلامی ضروری است و برای صیانت از دستاورد های نظام اسلامی باید با وفاق و اتحاد حرکت کنیم و اجازه ندهیم دشمن به صف عشق و ارادت ما ضربه ای وارد کرده یا بخواهد آن را کمرنگ جلوه دهد.



محمودي گفت: پیروزی انقلاب اسلامی معجزه الهی قرن بود، اراده الهی تعلق گرفته بود که انقلاب پیروز شود و فریاد کوبنده امام غرب و شرق را فراگیرد، حامی امام (ره)، امام زمان (عج) بود و حامی شاه امریکا و اسرائیل و پیروزی از آن اسلام است.



وی عنوان کرد: ويژگي هاي اين انقلاب سبب شد جبهه استكبار به رهبری امریکا عصبانی و ناراحت شود و يك هجوم سراسري از همه ابعاد عليه انقلاب اسلامي وارد كردند، هجوم سياسي و بعد هجوم نظامي و كودتاي نظامي عليه انقلاب كردند و رژيم بعثي عراق را عليه ما شوراندند.

