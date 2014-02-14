بخشداران جاپلق و مرکزی ازنا تعیین شوند/ تسریع در افتتاح داروسازی بایر افلاک

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هراتی مطلق در خطبه های نماز جمعه شهرستان ازنا اظهار داشت: راهی که خداوند برای مومنین ترسیم کرده است اطاعت از خدا و پیامبر(ص) و در زمان غیبت اطاعت از اولی الامر است که ولی فقیه مصداق بارز آن است.

وی با تقدیر و تشکر از حضور ملت ایران به خصوص مردم متدین و شریف شهرستان ازنا در راهپیمایی 22 بهمن افزود: این حضور با شکوه خلق دومین حماسه سیاسی در سال حماسه سیاسی و اقتصادی بود.

مردم صاحب و حافظان انقلاب هستند

امام جمعه ازنا با تشکر از کمیته های ستاد دهه فجر این شهرستان تصریح کرد: فضاسازی شهر، نظم و انضباط برگزاری راهپیمایی و انجام سایر برنامه های این دهه بسیار خوب بود.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی بر اساس خواست و اراده مردم تشکیل شده و امتداد یافته است افزود: حضور چشمگیر و میلیونی مردم در راهپیمایی 22 بهمن چند پیام داشت.

حجت الاسلام هراتی مطلق بیان داشت: اولین پیام این حضور با شکوه این بود که مردم صاحبان اصلی انقلاب هستند و خود آن ها از انقلاب اسلامی محافظت می کنند.

جمهوری اسلامی ایران رهبر جهان اسلام است

وی با بیان اینکه شهادت طلبی و کهنه شدن تهدیدات مقامات آمریکایی دیگر پیام این راهپیمایی بود افزود: ملت ایران هشت سال در دفاع مقدس مقابل دشمنان ایستاد و پیروز شد و استکبار جهانی باید بدانند این ملت از شهادت و گزینه های روی میز واهمه ندارد.

امام جمعه ازنا بی اثر بودن تحریم ها در عزم و اراده ملت ایران را پیام سوم راهپیمایی 22 بهمن برشمرد و اظهار داشت : پیام دیگر این حضور رهبری جهان اسلام توسط ایران است.

وی با بیان اینکه مردم با بصیرت ایران با لبیک به مقام معظم رهبری در راهپیمایی حضور یافتند تصریح کرد: مردم وظیفه خود را به خوبی انجام دادند و مسئولین نیز باید در خدمت رسانی به مردم تلاش مضاعفی داشته باشند.

حجت الاسلام هراتی مطلق با اشاره به اینکه رسیدگی به محرومین و مستضعفان یکی از شعارهای انقلاب اسلامی است افزود: با وجود خدمات غیر قابل انکار نظام جمهوری اسلامی مسئولین باید همچنان خدمت صادقانه و احترام به مردم را سرلوحه قرار دهند.

بخشداران جاپلق و مرکزی تعیین شوند

وی در بخش دیگری از خطبه دوم با تقدیر از تلاش های استاندار لرستان برای رفع مشکلات استان افزود: مشکلات دیگری در شهرستان ازنا وجود دارد که امیدواریم برطرف شوند.

امام جمعه ازنا با بیان اینکه بخش جاپلق شهرستان ازنا بیش از یک سال و بخش مرکزی چند ماهی است که بخشدار ندارند و توسط سرپرست اداره می شوند خواستار انتصاب بخشداران این بخش ها شد.

وی با اشاره به مشکلات فراوان مردم این بخش ها و اختیارات محدود سرپرست افزود: امیدواریم هر چه سریعتر مشکلات این بخش ها برطرف شود.

انتقاد از عدم افتتاح داروسازی و تبعیض در صداو سیمای لرستان

حجت الاسلام هراتی مطلق با اشاره به عدم افتتاح کارخانه داروسازی بایر افلاک ازنا افزود: با توجه به وجود جوانان متخصص و بیکار فراوان در این شهرستان انتظار داریم این کارخانه هر چه سریعتر افتتاح شود.

وی با انتقاد از به کارگیری نیروهای غیر بومی در واحدهای تولیدی شهرستان ازنا افزود: با وجود جوانان بیکار در این شهرستان این مسئله با عدالت اجتماعی سازگار نیست.

امام جمعه ازنا در بخش دیگری از خطبه دوم از تبعیض در صداوسیمای مرکز لرستان انتقاد کرد و خواستار برخورد عادلانه با شهرستان ها شد.

وی با انتقاد از بی تدبیری در اجرای برنامه کاروان فجر امید خواستار پوشش مناسب برنامه های فرهنگی و پخش اخبار شهرستان ها بر اساس حروف الفبا، شاخص جمعیت و موقعیت جغرافیایی شد.