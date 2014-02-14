گزینه های کورکورانه غرب خدشه ای به انقلاب وارد نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مختار نظری ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته نکا اظهار داشت: مردم ایران اسلامی بار دیگر با خلق حماسه ماندگار و حضورشان در خیابان ها ثابت کردند تهدیدات دشمنان برآنان اثر نداشته و در هر شرایط زمانی و مکانی حامی این نظام و انقلاب هستند.



وی با اشاره به پیام های حضور مردم 22 بهمن تصریح کرد: بارزترین پیامی که مردم در این حماسه به یدک کشیدند با وجود گزینه های پوچ وتوخالی روی میز دشمنان مردم از رهنمودهای مقام معظم رهبری دفاع کرده واین گزینه های کورکورانه نمی تواند کوچکترین خدشه ای به انقلاب اسلامی وارد کند.



نظری با بیان گمانه زنی های اشتباه دشمنان اذعان داشت: بعد از فشارهايي كه بر ايران اسلامي وارد كردند دشمنان غربی دست به گمانه زنی کردند و سعی در عدم حضور مردم نمودند که خوشبختانه با حضور مردم مصداق "اليوم يئس الله الذين كفروا..."متجلي شد



خطیب موقت جمعه نکا ادامه داد: حضور بی نظیر مردم سبب امیدواری برای حاميان انقلاب اسلامي و مايوس كننده براي دشمنان نظام شد.



انقلاب سیاسی مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی بود



حجت الاسلام نظری با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی بیان کرد: انقلاب سیاسی اولین و مهمترین دستاوردی که این انقلاب به ارمغان آورد و کشور را از یوغ تجاوزگران رهایی بخشید چرا که سرنوشت ایران تا قبل از انقلاب اسلامی در پنتاگون نوشته می شد.



وی پیشرفت های عظیم علمی را دستاورد دوم انقلاب دانست و اضافه کرد: در دوره ما قبل از انقلاب استعداد جوانان و نخبگان مان دررژیم نابود شد اما هم اکنون در بسیاری از زمینه های علمی جزو رتبه های برتر علمی کشور و با ارائه 8 هزار مقاله علمی به مجامع علمی سرآمد جهانیان هستیم.



امام جمعه نکا با اشاره به دستیابی علوم هسته ای قرار گرفتن در رتبه ی هفتم دنیا اظهار کرد: دستیابی به علوم هسته ای و غنی سازی اورانیوم با تلاش دانشمندان و نخبگان علمی کشور در سایه انقلاب اسلامی به دست آمده و همین امر سبب شد تا در بخش هسته ای جزو پنج کشوربرتر جهان و در زمینه ی نانو در جایگاه هفتم دنیا قرار بگیریم.



89 درصد مردم در بعد از پیروزی انقلاب باسواد شدند



نظری ارتقا سطح سواد مردم ایران را از ثمرات ارزنده پیروزی انقلاب برشمرد و افزود: در قبل از انقلاب تنها 35 درصد مردم باسواد بودند اما خوشبختانه و به برکت نظام جمهوری اسلامی 89 درصد مردم ایران اسلامی باسواد شدند.



وی با اشاره به تولید فولاد در ایران در دوران ما قبل و بعد از انقلاب بیان کرد: در دوران قبل از انقلاب ما تنها می توانستیم نیم تن فولاد تولد کنیم اما امروز تولید فولاد در کشورمان به 38 میلیون تن رسیده است.



حجت الاسلام نظری با بیان اینکه حدود 40 كارخانه‌ بزرگ پتروشيمي در ایران ساخته شد متذکر شد: هم اكنون 80 درصد تجهيزات پالايشگاه‌ها را جوانان و دانشمندان ما در داخل كشور توليد مي‌كنند که همه این افتخارات ثمره خون شهداست.



خطیب جمعه نکا در پایان با اشاره به اینکه نيروي نظامي ايران به عنوان پنجمين قدرت نظامي جهان شناخته شد خاطرنشان کرد: به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران قادر به ساختن موشك‌هاي دو برد و هواپيما هستیم تا جایی که حداقل در خاور ميانه هيچ تصميم مناسبي بدون حضور ايران گرفته نمي‌شود