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۲۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۳۰

حجت‌الاسلام حسینی:

مردم از دولت‌مردان می‌خواهند که پشت سر رهبر انقلاب در حرکت باشند

مردم از دولت‌مردان می‌خواهند که پشت سر رهبر انقلاب در حرکت باشند

بوشهر - خبرگزاری مهر: امام جمعه دیر گفت: مردم از دولت‌مردان می‌خواهند که پشت سر رهبر انقلاب در حرکت باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی در خطبه های نمازجمعه این هفته بندر دیر با اشاره به حضور گسترده و پرشور ملت ایران در راهپیمائی 22 بهمن، اظهار داشت: ایرانی‌ها با این حضور گسترده گزینه اصلی نظام اسلامی که همان پشتوانه عظیم مردمی است را به رخ دشمن کشیدند.

وی ادامه داد: موج شکن و مشکلات کشاورزان گوجه‌کار، بیمارستان، اورژانس هوایی، بزرگ راه ساحلی از جمله مشکلات شهرستان دیر است که در سفر اخیر استاندار بوشهر به این شهرستان مطرح کردیم و امیدواریم در آینده نزدیک با پیگیری‌های استاندار شاهد تحقق این خواسته‌ها باشیم.

امام جمعه دیر در ادامه با بیان اینکه حفظ تحولات درونی که مایه انقلاب و زیربنای انقلاب است، خاطرنشان ساخت: برای تداوم انقلاب باید این موضوعات را مورد توجه و تاکید قرار دهیم.

وی اضافه کرد: استقلال کشور، اعتماد مردم وتکیه بر ظرفیت های درونی کشور برای تداوم وحفظ دستاوردهای انقلاب ضروری و باید مورد توجه همگان باشد

حجت‌الاسلام حسینی گفت: راهپیمایی22بهمن نماد وحدت و بصیرت و دل دادگی به امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب وپیامی به مسئولان کشور داشت که عزت طلبی و استقلال ایرانی فراموش نشود.

تقدیر از مواضع اصولی رئیس‌جمهور در راهپیمایی22بهمن

امام جمعه مواضع اصولی رئیس‌جمهور در راهپیمایی22بهمن را مورد تقدیر قرار داد و اذعان داشت: این موضع شفاف و افتخارآفرین دل دوستان انقلاب را شاد و دشمنان را مایوس کرد و انتظار مردم از دولت‌مردان است که پشت سر رهبری انقلاب در حرکت باشند.

وی با اشاره به اول اسفند سالروز شهادت شهید محلاتی و جمعی از هموطنان و روز روحانیت و دفاع مقدس یادآور شد: روحانیت شیعه در طول تاریخ در همه عرصه‌ها نقش آفرین بوده است.

امام جمعه دیر با اشاره به اهمیت تلاش‌های روحانیت، تاکید کرد: این قشر با قلم و نوشته‌های خود وحضور در میادین جنگ و ایستادگی در برابر رژیم طاغوت از اسلام و کیان امت اسلامی دفاع کرده است.

وی با اشاره به شناسایی چهار هزار و 500 شهید روحانی در طول انقلاب اسلامی، تاکید کرد: 70 درصد روحانیت اعزامی به جبهه‌ها روحانی تبلیغی رزمی بوده اند و تعداد شهدای روحانی نسبت به جمعیت آن بالاترین میانگین دارد..

کد مطلب 2235912

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