به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی در خطبه های نمازجمعه این هفته بندر دیر با اشاره به حضور گسترده و پرشور ملت ایران در راهپیمائی 22 بهمن، اظهار داشت: ایرانی‌ها با این حضور گسترده گزینه اصلی نظام اسلامی که همان پشتوانه عظیم مردمی است را به رخ دشمن کشیدند.

وی ادامه داد: موج شکن و مشکلات کشاورزان گوجه‌کار، بیمارستان، اورژانس هوایی، بزرگ راه ساحلی از جمله مشکلات شهرستان دیر است که در سفر اخیر استاندار بوشهر به این شهرستان مطرح کردیم و امیدواریم در آینده نزدیک با پیگیری‌های استاندار شاهد تحقق این خواسته‌ها باشیم.

امام جمعه دیر در ادامه با بیان اینکه حفظ تحولات درونی که مایه انقلاب و زیربنای انقلاب است، خاطرنشان ساخت: برای تداوم انقلاب باید این موضوعات را مورد توجه و تاکید قرار دهیم.

وی اضافه کرد: استقلال کشور، اعتماد مردم وتکیه بر ظرفیت های درونی کشور برای تداوم وحفظ دستاوردهای انقلاب ضروری و باید مورد توجه همگان باشد

حجت‌الاسلام حسینی گفت: راهپیمایی22بهمن نماد وحدت و بصیرت و دل دادگی به امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب وپیامی به مسئولان کشور داشت که عزت طلبی و استقلال ایرانی فراموش نشود.

تقدیر از مواضع اصولی رئیس‌جمهور در راهپیمایی22بهمن

امام جمعه مواضع اصولی رئیس‌جمهور در راهپیمایی22بهمن را مورد تقدیر قرار داد و اذعان داشت: این موضع شفاف و افتخارآفرین دل دوستان انقلاب را شاد و دشمنان را مایوس کرد و انتظار مردم از دولت‌مردان است که پشت سر رهبری انقلاب در حرکت باشند.

وی با اشاره به اول اسفند سالروز شهادت شهید محلاتی و جمعی از هموطنان و روز روحانیت و دفاع مقدس یادآور شد: روحانیت شیعه در طول تاریخ در همه عرصه‌ها نقش آفرین بوده است.

امام جمعه دیر با اشاره به اهمیت تلاش‌های روحانیت، تاکید کرد: این قشر با قلم و نوشته‌های خود وحضور در میادین جنگ و ایستادگی در برابر رژیم طاغوت از اسلام و کیان امت اسلامی دفاع کرده است.

وی با اشاره به شناسایی چهار هزار و 500 شهید روحانی در طول انقلاب اسلامی، تاکید کرد: 70 درصد روحانیت اعزامی به جبهه‌ها روحانی تبلیغی رزمی بوده اند و تعداد شهدای روحانی نسبت به جمعیت آن بالاترین میانگین دارد..