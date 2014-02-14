بحران برف غرب مازندران را زمینگیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید داود شاهچراغی در خطبه های نماز جمعه تنکابن گفت : مکاتبات بسیاری با رئیس جمهور داشتم و همه این مسایل را به گوش ایشان رساندم و از هییت دولت خواستم که مبادا مردم را فراموش کنند.



خطیب جمعه تنکابن اظهار داشت : در این بحران ماحصل سالها تلاش مردم نابود شد و سازمانهای بیمه گر باید همکاری لازم را با مردم آسیب دیده داشته باشند.



وی با اشاره به قابل قبول نبودن سرفصل های بیمه در قرار دادها از نمایندگان مجلس خواست تا در این خصوص در مجلس تصمیم گیری کرده و آن را مورد بحث و بررسی قرار دهند.



وی از ریاست جمهور خواست تا در منطقه غرب مازندران شخصا حضور پیدا کنند و التیام بخش آلام مردم باشند.



شاهچراغی بر انتظار مردم آسیب دیده ار هییت دولت تاکید کرد و گفت : مردم منتظر عملکرد دولت در این بخش هستند.



امام جمعه تنکابن در خطبه های نماز جمعه این هفته از حضور مردم تنکابن در بوم الله22 بهمن علیرغم همه مشکلات ناشی از بحران برف قدردانی کرد و گفت : مردم ایران همیشه جای نظام اسلامی را با بقیه مسائل جدا می دانند.



حجت الاسلام شاهچراغی افزود: مردم بسیار جلوتر از ما مدیران حرکت می کنند و ما شرمنده این حماسه حضور و غیرت دینی مردم هستیم و حضور مردم دل دشمنان را لرزاند و موضع گیری ها و مستاصل ماندن آنها نشانه نگرانیشان از مردم ایران است.



شاهچراغی ادامه داد: ما از مذاکره هسته ای دولت حمایت می کنیم و لی به هیچ عنوان به آمریکا خوشبین نیستیم و اعتماد نداریم و به خوبی می دانیم آمریکا راهی بجز مذاکره ندارد زیرا اگر این طور بود حتما از آن راهها علیه ایران استفاده می کرد.



وی با اشاره به رشادت و شهادت طلبی ملت ایران، خاطرنشان کرد: آموزه های دینی و اسلامی ما فرهنگ شهادت را به یاد داده است.