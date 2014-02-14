ملت ایران همیشه شکرگزار نعمت ولایت فقیه بوده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله حاتم نیا ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه، بعد از دعوت نمازگزاران به پیشه گرفتن تقوای الهی در زندگی خود از حضور با شکوه مردم شهر بهار در راهپیمائی 22 بهمن تقدیر کرد و اظهار داشت: ملت ایران بار دیگر به استکبارگران جهان ثابت کرد که پای ولایت فقیه محکم ایستاده است.

حاتم نیا با اشاره به اینکه ملت سر افراز ايران همواره شکرگذارنعمت بي بديل نظام اسلامي بوده اند، اظهار داشت: ملت ایران با حضور در صحنه هاي مختلف سياسي و اجتماعي ولايتمداري وفاداري و پايبندي خود به آرمانها و ارزش هاي انقلاب اسلامي را اثبات کرده و نشان داده اند که در دفاع از ارزش های انقلاب تا پايان جان ايستادگي و استقامت خواهند کرد.

وی افزود: پیروزی انقلاب اسلام در سال 57، سرآغاز طلوع اسلام و خاستگاه ارزش‌های اسلامی و مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ این ملت بود که گذشته کشور ما را از آینده جدا کرد.

حاتم نیابا بیان اینکه امام خمینی(ره) با قیام علیه سیستم معیوب رژیم پهلوی باعث ایجاد نقطه عطفی در تاریخ اسلامی شد، گفت: اگر ولایت فقیه نبود نظام شاهنشاهی در کشور حکومت می‌کرد و تحقق استقلال و آزادی میسر نمی‌شد.

هدف والای امام راحل از انقلاب، تشکیل یک نظام اسلامی بود

حاتم نیا با بیان این مطلب که هدف والای امام خمینی(ره) از انقلاب علیه رژیم شاهنشاهی، تشکیل حکومت اسلامی بود، اظهار داشت: اگر عالم فقیهی که اندیشه‌های او بر دل‌ها جاری می‌شد وجود نداشت، هشت سال دفاع مقدس هم امکان‌پذیر نمی‌شد.

وی با اشاره به اینکه نقش بی بدیل رهبری امام خمینی(ره) در پیروزی انقلاب اسلامی بسیار تعیین کننده بود، عنوان داشت: رهبری برآمده از جامعه روحانیت توانست جامعه ایرانی را به وحدت برساند.

حاتم نیا افزود: دستآوردهای انقلاب اسلامی در داخل کشور نیز به حدی بزرگ و تحسین برانگیز است که کسی نمی تواند تمام آنها را شمارش و یا تحلیل کند.

وی با بیان این مطلب که برکات و ثمرات انقلاب شکوهمند اسلامی لزوم آگاهی دادن و انتقال فرهنگ اصیل انقلاب به جوانان را ضروری میسازد، گفت: در شرایطی که دشمن از هر فرصتی برای ضربه زدن به ایران اسلامی استفاده می کند، انتقال اهداف و آرمان های حضرت امام (ره) و شهداء به نسل های سوم و چهارم انقلاب بسیار مهم و ضروری است.

همه مردم باید اصالت انقلاب را بشناسند

حاتم نیا اذعان داشت: نسل جوان تا درک درستی از انقلاب نداشته باشند، چیز دیگری از آن در ذهن شان شکل می گیرد و به همین مناسبت، به دنبال تصویر نادرست ذهنی خود از انقلاب می روند.

وی خطاب به نمازگزارن گفت: همه باید اصالت انقلاب را بشناسند، به حلقه های مفقوده دقت و ارتباطات را بررسی کنند.

حاتم نیا افزود: همه ما باید همیشه به تاریخ کشور خود نگاه کنیم، چراکه اصالت انقلاب را نباید فراموش کرد.