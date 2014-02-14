ملت ایران جهانیان را بهت زده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان در مصلی قدس ابراز داشت: امسال جشن ملی پیروزی انقلاب با ویژگی‌های خاصی در سراسر کشور برگزار شد به طوری که 75 میلیون نفر به عنوان سخنگوی نظام برای ادای تکلیف جهت حرکت دیپلماسی ایران اسلامی پا بر عرصه میدان گذاشتند.

وی از ملت ایران به عنوان سفیران انقلاب نام برد و افزود: ملت ایران در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن با شعار مرگ بر آمریکا و «می‌جنگیم، می‌میریم سازش نمی‌پذیریم» مواضع خود را به عنوان سخنگویان نظام آشکار ساختند.

وی ادامه داد: ملت ایران برای تداوم و پاسداری این انقلاب تا کنون مراحل بسیار دشواری را پشت سر گذاشته و در این راه شهیدان زیادی را تقدیم انقلاب کرده اند و نشان داده است که این ملت ذلت پذیر نیست و در زیر سایه ظلم زندگی نخواهد کرد.

نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه ملت ایران حاضر نیست یک گام از اهداف آرمانی خود در مقابل زورگویان و باج‌خواهی‌های آنها کوتاه بیاید ادامه داد: افرادی که به خیال باطل خود فکر می‌کردند با گزینه‌های روی میز و تهدید ملت ایران می توانند موجب رعب و وحشت شوند در راهپیمایی 22 بهمن به خوبی مشاهده کردند مردم انقلابی ایران پای عقیده و ارزش‌های انقلاب ایستاده اند و با تهدیدات پوشالی دشمن صحنه را خالی نمی‌کنند.

سلیمانی همچنین با اشاره به تبلیغات سوء رسانه های بیگانه نیز گفت: بر خلاف تبلیغات دشمنان ایران که انقلاب را به نسل قدیم نسبت می دهند اما به آشکار مشاهده کردند که نسل سوم و چهارم انقلاب امسال پررنگ‌تر از سال های گذشته در این راهپیمایی حضور داشت.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری افزود: نسل جدید خود را مکلف و موظف به پاسداری از آرمان‌های انقلاب می داند و این بصیرت و رسالت با حضور پر شور در راهپیمایی 22 بهمن به خوبی نمایان شد.

وی ادامه داد: ملت ایران به خوبی طعم استقلال را احساس کرده و به احدی اجازه دخالت در امور کشور را نمی دهد و در مقابل هر گونه با زورگویی و ظلم مقابله می کند.

امام جمعه زاهدان همچنین در بخش دیگری از سخنان با اشاره به جنایات آل خلیفه و با حمایت آمریکایی ها گفت: معاهده های ننگین حکام این کشور با آمریکایی ها برای ایجاد پایگاه های نظامی و کشتار مردم مسلمان و بی دفاع چشم های دموکراسی را کور کرده است.

امام جمعه زاهدان خاطرنشان کرد: مردم بحرین تاکنون 80 شهید و هزاران مجروح داده اند اما به دلیل وابستگی حکام این کشور به استکبار هیچ گاه این ظلم و ستم رسانه ای نمی شود.

وی با بیان اینکه دموکراسی غرب در بحرین به خاک سپرده شده است افزود: حکام این کشور تا کنون بیش از 50 مسجد را با خاک یکسان کرده‌اند و بر جنایات خود در این راستا با حمایت غربی ها سرپوش گذاشته اند.