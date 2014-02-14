تیم مذاکره کننده باید با قدرت از حقوق حقه ملت ایران دفاع کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیمی در خطبه های این هفته نمازجمعه ری با تاکید بر رعایت تقوای الهی از سوی مردم و مسئولان اظهار داشت: 25 بهمن سالروز صدور حکم تاریخی امام راه حل (ره) نسبت به سلمان رشدی مرتد است و همواره رهبر معظم انقلاب در مسیر امام راه حل(ره) حرکت کرده و در هر فرصتی به این نکته تاکید داشته اند که در این زمان بحث توهین به اسلام، کتب آسمانی، انبیای الهی و حتی اصحاب پیامبر(ص) نشان دهنده وجود دستهای شیطان و استکبار است.



وی افزود: تمام کشورهای غربی به ویژه انگیلس و آمریکا با تمام وجود از سلمان رشدی حمایت کرده و تا توانستند از نظر تبلیغات رسانه ای این مرتد را مورد پشتیبانی قرار دادند.



این مسئول عنوان کرد: هیچ فرد یا کشوری نباید به بهانه آزادی بیان، حقوق اقلیتهای دینی و کتب آسمانی را مورد اهانت قرار بدهد زیرا که مغایر با اصول آزادی و دموکراسی است.



کشورهای غربی به دنبال سیاست اسلام هراسی و ایران هراسی هستند



ابراهیمی ادامه داد: حمایت کشورهای غربی از این مرتد نشان دهنده این است که کشورهای غربی به دنبال سیاست اسلام هراسی و ایران هراسی هستند، در واقع این کشورها به دنبال وارونه جلوه دادن اسلام در جهان هستند.



وی با اشاره به سومین سالگرد قیام ملت بحرین اظهار داشت: مردم شیعه بحرین که جمعیت کثیری را در این کشور تشکیل داده اند و بنابر آنچه که در دنیای امروز پذیرفته شده، باید حق حاکمیت از آن اکثریت باشد اما متاسفانه حکومت آل خلیفه با حمایت آل سعود تاکنون توانسته بیشترین حرکات خشونت آمیز را بر علیه مردم مظلوم بحرین اعمال کند.



این مسئول ادامه داد: روز اول اسفندماه روز روحانیت و دفاع مقدس نامگذاری شده در این روز تعدادی از روحانیون در هواپیمای ایران ایر برای تبلیغ عازم جبهه های جنگ بودند که مورد اصابت موشک و هواپیمای بعث عراق قرار گرفته و به درجه شهادت نایل شدند، در واقع روحانیون در مراحل مختلف انقلاب و هشت سال دفاع مقدس نقش بسیار مهمی را ایفا کرده و خواهند کرد.



ملت ایران ملت وظیفه شناس و با بصیرت هستند



امام جمعه موقت ری با اشاره به سخنان امام راه حل(ره) درباره ملت ایران بیان داشت: ملت ایران از زمان صدر اسلام، زمان رسول خدا، حضرت علی (ع) و ... به راستی شریف تر، وظیفه شناس تر و با بصیرت تر هستند زیرا که همواره در تمامی عرصه های مختلف انقلاب اسلامی حضور گسترده و پرشوری ایفا کرده و در آینده نیز این حضور را خواهند داشت.



وی با اشاره به حضور گسترده ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن این حضور را متمامیزتر از سالهای گذشته دانست و گفت: در این حضور ملت ایران انزجار و تنفر خود نسبت به آمریکا را با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا بیان داشتند و این تنفر کاملا قابل رویت بود.



ابراهیمی با اشاره به پیش رو بودن مذاکرات ژنو 1+5 افزود: اخیرا شاهد بودیم که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شده که در این مذاکرات باید موشکهای بالستیک ایران و موضوع رعایت حقوق بشر را مورد بحث و بررسی قرار گیرد، در واقع آمریکا کشوری که حقوق مظلومین را در جهان پایمال می کند باید در این زمینه مورد بازخواست قرار گیرد و به تعبیر امام راه حل(ه) آمریکا هیچ غلطتی نخواهد کرد.



وی تصریح کرد: ملت ایران در روز 22 بهمن با صلابت و عزم راسخ نشان دادند که از حقوق حقه خود کوتاه نخواهند آمد لذا تیم مذاکره کننده باید با قدرت و جرات جلوی سلطه گران بایستند و از حقوق حقه ملت ایران دفاع کنند.

