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۲۶ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۵۳

اعلام سياستهاي شهرداري تهران براي بهبود نماي شهري

اعلام سياستهاي شهرداري تهران براي بهبود نماي شهري

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران با تاکید بر اهمیت نمای ساختمانها بر فضای سبک زندگی گفت: در بخش معماری از جمله ساماندهی وضعیت سیما و نمای شهری، مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولین جسمی، حرکتی و حسی، ساماندهی وارتقاء هویت معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی سیاست گذاری خاصی در نظر گرفته شده است .

به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس جواد کریمیان با بیان اینکه در حقیقت معماری و نمای تهران، نمای یک شهر اسلامی نیست و شهرداری و شورای شهر باید این موضوع را جزو جدی ترین مسائل خود بدانند، گفت :  با توجه به تأثیرگذاری معماری و نمای ساخت و سازها بر فضای سبک زندگی " باید هرچه ممکن است محیط زندگی شهر، به گونه ای طراحی و ساخته شود که تحقق سبک زندگی اسلامی راحت ترو امکان پذیر باشد.
 
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این راستا اظهار کرد :در بخش معماری از جمله ساماندهی وضعیت سیما و نمای شهری، مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولین جسمی، حرکتی و حسی، ساماندهی، ارتقاء هویت معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی از جمله اقداماتی است که سیاست گذاری خاصی برای آن در نظر گرفته شده است .
 
کریمیان اقبال تصریح کرد:  طراحی شهری محورهای 12گانه، تلاش در جهت تحقق شهرداری الکترونیک و تعریف پروژه های اصلاح مصرف در حوزه شهرسازی و معماری از دیگر محورهایی است که در سه بخش برای آن  سیاست گذاری شده است.
 
وی با اشاره به سیاستهای کوتاه مدت در این زمینه گفت: مباحث مرتبط با طراحی نماهای بناهای شاخص، تشکیل کمیته تخصصی ارتقاء کیفی سیما و نما شهری،ضوابط عام نما و بازنگری بخشنامه ها از محورهایی است که سیاست های کوتاه مدت برای آن پیش بینی شده است.
 
مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران افزود: برگزاری مسابقه معماری و نشست های تخصصی معماری و تشکیل کمیته معماری مناطق شهرداری به عنوان پایلوت به عنوان سیاست های میان مدت پیش بینی شده است.
 
کریمیان اقبال با اشاره به سیاست های بلندمدت خاطر نشان کرد: تدوین لایه چهارم نمای شهری، تدوین سند راهبردی طراحی نمای ساختمان های با اهمیت شهری و تدوین گام اول ضوابط نما نیز به عنوان سیاستهای بلند مدت در این زمینه تعریف شده است.
کد مطلب 2235928

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