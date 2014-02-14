حل مشکل فاضلاب بوشهر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری ظهر جمعه پیش از نمازجمعه بوشهر در جمع نمازگزاران با تقدیر از حضور گسترده مردم استان بوشهر در راهپیمائی 22 بهمن‌ماه، اظهار داشت: مردم استان بوشهر نیز همپای مردم دیگر نقاط کشور حضوری گسترده در راهپیمائی داشتند و پیام‌های مهمی برای جهان داشتند.

وی با تاکید بر لزوم پاسداشت مبارزات شهید حجت الاسلام شیخ ابوتراب عاشوری، تاکید کرد: این عالم فرزانه از افتخارات استان بوشهر است که تاکنون به خوبی به معرفی شخصیت ایشان پرداخته نشده است و باید کارهای بیشتری برای معرفی ایشان در بوشهر صورت بگیرد.

جمیری در ادامه با تغییر در دولت شاهد ایجاد تغییرات در مدیریت‌ها هستیم و لازم است که مدیرانی که توانمندی لازم برای ارائه خدمت را دارند حفظ شود و از انها در دولت برای خدمات رسانی استفاده شود.

وی با بیان اینکه دخالتی در عزل و نصب‌ها نداریم، بیان داشت: هر چند افراد زیادی برای عزل و نصب‌ها با ما تماس می‌گیرند ولی نمایندگان مجلس فقط مشورت می‌دهند و دخالتی در این امور نداریم و از نظر قانونی نیز این تغییرات از حقوق مسئولان اجرایی است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئولان برای اجرای برنامه‌های خود از نمایندگان مردم در مجلس مشورت بگیرند و مردم نباید از نمایندگان مجلس انتظار داشته باشند که در همه مسائل ورود کنند و البته مشورت مسئولان اجرایی با نمایندگان مجلس نتایج بهتری خواهد داشت.

وی تصریح کرد: تعامل مناسب مسئولان اجرایی و نمایندگان مردم در مجلس در توسعه و پیشرفت استان بوشهر نقش بسیار مهمی دارد و برای اینکه شاهد رسیدن استان به جایگاه واقعی ان باشیم باید شاهد این تعامل سازنده باشیم.

جمیری خواستار دوری همه مسئولان از مسائل حاشیه‌ای شد و افزود: مسئولان باید در راستای حل مسائل و مشکلات مردم تلاش بیشتری داشته باشند و همچنین مشکلات معیشتی و رفاهی مردم همواره دغدغه مردم باشد.

وی خواستار توجه استاندار بوشهر به مشکلات متعدد شهر بوشهر شد و اضافه کرد: برخی از مشکلات استان بوشهر سال‌ها است که وجود دارد و مسئولان باید در این راستا گام بردارند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی به مشکلات پروژه فاضلاب شهری بوشهر اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین مطالبات مردم بوشهر حل مشکل فاضلاب شهری بوشهر است که باید پیگیری‌های لازم صورت بگیرد.

وی همچنین به مشکلات روستاهای هلیله و و بندرگاه همجوار نیروگاه اتمی بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: قرار بود که بودجه این طرح امسال حل شود و اعتبار آن تخصیص یابد ولی هنوز اقدامی صورت نگرفته است و انتظار داریم که استاندار بوشهر پیگیری‌های لازم را داشته باشند.

جمیری در ادامه به مشکلات اشتغال بوشهر اشاره کرد و با تاکید بر لزوم حل این مشکلات، تصریح کرد: رفع مشکلات فرهنگی و جوانان و مشکلات محلات جنوبی شهر بوشهر از جمله مسائلی است که پیگیري های صورت گرفته و باید به صورت جدی به انها پرداخته شود.