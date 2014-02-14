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۲۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۰۹

ورزشگاه شهید باهنر مملو از تماشاگر شد/ اختصاص پاداش ویژه به بازیکنان مس

ورزشگاه شهید باهنر مملو از تماشاگر شد/ اختصاص پاداش ویژه به بازیکنان مس

کرمان – خبرگزاری مهر: فینال جام حذفی فوتبال ایران از دقایقی دیگر در کرمان آغاز می شود و از هم اکنون ورزشگاه شهید باهنر مملو از هواداران دو تیم شده است این درحالی است که بسیاری از هواداران مس پشت درب ورزشگاه مانده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، تا دقایقی دیگر فینال جام حذفی در کرمان آغاز می شود و دو تیم مس کرمان و تراکتور سازی در ورزشگاه شهید باهنر کرمان به مصاف هم می روند.

هم اکنون 90 درصد ورزشگاه پر شده است و با وجود اینکه تراکتور سازی با اختصاص یک قطار هواداران خود را به کرمان آورده اند اما سهمیه تیم تبریزی کامل نشده است و هواداران مس نیز بدون صندلی بیرون ورزشگاه معطل مانده اند و در انتظار تصمیم مسئولان ورزشگاه برای تکمیل ورزشگاه هستند.

هواداران کرمانی به شدت تیم مس را تشویق می کنند و ورزشگاه سرتاسر نارنجی شده است.

تدابیر امنیتی به صورت کامل در اطراف زمین رعایت شده است و تیم فدارسیون فوتبال و سازمان لیگ برنامه ریزی دقیقی برای برگزاری بازی در نظر گرفته است.

گفته می شود آتش بازی انتهی این دیدار در 35 سال گذشته در ایران بی سابقه است و از تکنولوژی پرتاب بخار نیز در این بازی استفاده خواهد شد.

طی روزهای گذشته بارها مراحل مختلف برگزاری اختتامیه در کرمان تمرین شده است.

در دو بوستان شهر کرمان و به وسیله ویدئو پروژکتور بازی به صورت مستقیم چخش می شود مسئولان فدارسیون از مردم خواسته اند برای دیدن بازی به این مکانها مراجعه کنند.

سید ابوالحسن مهدوی، رییس هیات مدیره باشگاه مس کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: برای افزایش تقویت روحیه بازیکنان مس کرمان پاداش ویژه در صورت برد این بازی به تک تک بازیکنان اختصاص می یابد.

وی از انجام تمام تدابیر لازمه برای برگزاری دقیق این دیدار و اختتامیه خبر داد و از هواداران خواست به شدت تیم کرمانی را تشویق کنند و به همه ایران نشان دهند مس کرمان تیمی همراه با هوادار است.

 

 

کد مطلب 2235941

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