ادعای حقوق بشر از طرف غربی ها شعاری بی اساس است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام سید کاظم طباطبایی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان زابل اظهار داشت: غربی ها در حالی دم از حقوق بشر می زنند و شعار دموکراسی سر می دهند که بسیاری از مردم بی دفاع و مسلمان در کشورهای سوریه، بحرین و عراق بدون هیچ گناهی به خاک و خون کشیده شده اند.

وی ادامه داد: آنهایی که مدافع حقوق بشر هستند آیا این جنایت ها و کشتار مردم مظلوم را در این کشور های مسلمان نمی بینند؟

وی با تاکید بر اینکه نمی توان به آنهایی که دست مذاکره به سوی ما دراز کرده اند اطمینان داشت افزود: این دست هایی که امروز برای مذاکره به سمت ایران بلند شده است همان دست هایی است که به خون هزاران مسلمان در کشور های سوریه و بحرین آغشته است.

خطیب جمعه زابل با اشاره به حضور پر شور و انقلابی مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن اظهار داشت: این راهپیمایی پیامی به جز ظلم ستیزی و مقاومت در برابر ظالم و زورگویان جهان نداشت و استکبار جهانی و متحدانش باید از این حضور یکپارچه ملت ایران درس گرفته باشند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران به عنوان الگو و حامی مردم ستمدیده و مستضعف در جهان مبنا قرار گرفته است افزود: از همین رو استکبار و کشور های سلطه طلب تاب مشاهده و تحمل چنین فرهنگی را ندارند.

حجت الاسلام طباطبایی افزود: از آنجا که غربی ها منافع خود را در برابر این فرهنگ انقلابی و متاثر از آموزه های عاشورایی در خطر می بینند هر روز به بهانه های مختلف از جمله تحریم، جنگ و یا ایجاد تفرقه و اختلاف سعی در جلوگیری از ترویج این فرهنگ ظلم ستیز دارند.

وی ابراز داشت: با وجود اینکه آمریکایی ها با جملاتی مانند گزینه های روی میز ملت ایران را تهدید می کنند اما حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن آنها را وادار به عقب نشینی کرد و به آنها فهماند که این ملت از تهدید های پوشالی آنها هراسی ندارند.

وی خاطر نشان ساخت: بصیرت و دلبستگی ملت انقلابی ایران در این راهپیمایی و حمایت از آرمان های انقلاب و رهبری موجب ناکامی بیش از پیش دشمن شد.