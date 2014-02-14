انتقاد شدید فیصل المقداد از مخالفان سوری/ شگفتی الابراهیمی از مواضع مستحکم روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، "فیصل المقداد" معاون وزیر خارجه وعضو هيات مذاکره کننده سوریه امروز پس از پایان مذاکرات با ائتلاف مخالفان سوری تاکید کرد: این دور از مذاکرات هیچ نتیجه ای نداشت و ما از این مسئله متاسفیم.

وی تاکید کرد: طرف دیگر مذاکرات با خواسته های غیر واقعی آمده است و به وجود تروریسم در سوریه اذعان نمی کند.

وی تاکید کرد: بر لزوم بررسی بند مبارزه با تروریسم در توافق ژنو تاکید داریم و آمادگی داریم درباره تشکیل دولت انتقالی پس از بررسی این موضوع گفتگو کنیم.

المقداد تاکید کرد: اسرائیل پشت پرده تمامی وقایعی است که در سوریه رخ می دهد.

وی افزود: موضع دمشق و مسکو در قبال بحران در سوریه هماهنگی دارد.

محافل سیاسی نیز امروز با اشاره به مذاکرات "اخضر الابراهیمی" با دولت و مخالفان سوری از ناامیدی وی از رسیدن به توافق در این گفتگوها خبر داده بودند.

بنابراین گزارش، اخضر الابراهیمی با اذعان به عدم حصول پیشرفت در مذاکرات ژنو 2، از مواضع محکم روسیه در دفاع از دولت سوریه ابراز شگفتی کرده است.

برخی منابع نیز از تلاش الابراهیمی برای برگزاری دور سوم مذاکرات میان دولت و مخالفان سوری در ژنو خبر داده اند که هنوز زمان آن نهایی نشده است.

"لوی الصافی" سخنگوی ائتلاف مخالفان سوری نیز امروز در کنفرانس خبری خود اعلام کرده بود: ما طرح های در زمینه حل سیاسی بحران به دولت سوریه پیشنهاد دادیم که مورد موافقت قرار نگرفت.

از سوی دیگر، "سرگئی لاوروف" وزیرخارجه روسیه نیز امروز تاکید کرده بود: برخی طرفها در تلاش برای سوء استفاده از مذاکرات ژنو 2 در راستای سرنگونی دولت سوریه هستند.

دور دوم مذاکرات ژنو 2 فردا شنبه خاتمه می یابد.