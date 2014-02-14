دانشگاه امام حسین (ع) طبق منویات رهبری حرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ خسرو عروج جانشین فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) سپاه عصر جمعه در حاشیه مراسم یادواره شهدای روستای انجپل آمل در جمع خبرنگاران گفت: معیارهای که در منویات مقام معظم رهبری نوشته شده، تبدیل به طرح درس و در حال حاظر این طرح درس ها در حال تدریس است.

فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) سپاه با بیان اینکه تربیت واقعی نیروی انقلابی رزمنده ای که دارای مقاومت اعتقادی باشد یکی از مهمترین اهداف دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) است، اذعان داشت: می توان گفت تربیت نیروی انقلابی یکی از دستاوردهای مهم دانشگاه امام حسین است.

وی نیز در خصوص جذب نیروی انسانی در دانشگاه تربیت پاسداری امام حسین اظهار داشت: مانند گذشته جذب نیروی انسانی به صورت عضو گیری نمی باشد بلکه به صورت عضو یابی دانشجوهای دانشکده افسری بعد از گزینش ها وارد این دانشگاه می شوند.

وی ادامه داد: تمامی دانشجوهای دانشگاه تربیت پاسداری بعد از معرفی شدن از طریق افراد و داشتن آیتم های مورد نیاز می توانند تا مقطع کارشناسی در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) سپاه ادامه تحصیل دهند.