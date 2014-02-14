ادامه تحرکات ضد سوری در ترکیه/ آزادی مدیر عامل سابق هالک بانک

خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی ورلد با اشاره به تماس تلفنی عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که ابومازن در این تماس به تشریح روند سازش بین مقامات فلسطینی و رژیم صهیونیستی پرداخت.



روزنامه زمان نیز از بازداشت 12 نفر از هواداران احزاب مختلف ترکیه از سوی نیروهای پلیس خبر داد که با تجمع مقابل مجلس ترکیه بر آزادی نظامیانی تاکید کردند که به اتهام براندازی و اقدام به کودتا علیه دولت آنکارا به بیش از پنج سال حبس محکوم شده اند.



این رسانه ترک همچنین گزارش داد که تظاهرات ضد دولتی در ترکیه به خشونت کشیده شد و پلیس از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش علیه معترضان استفاده کرد و در این بین دو نفر نیز زخمی شدند.



همچنین تظاهرات شماری از فعالان محیط زیست در شهر استانبول در اعتراض به احداث سد برای ساخت نیروگاه های برق و نابودی محیط زیست در استانبول به خشونت کشیده شد.



شبکه خبر 7 ترکیه نیز از آزادی هشت نفر و همچنین سلیمان ارسلان مدیر عامل سابق هالک بانک (بانک ملی) ترکیه خبر داد که از وی به عنوان یکی از اصلی ترین متهمان پرونده جنجالی فساد مالی در این کشور یاد می شود و زمان بازداشت در منزلش بیش از چهار میلیون دلار پول به همراه داشت.



آزادی هشت نفر و همچنین سلیمان ارسلان مدیر عامل سابق هالک بانک درحالیست که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درباره اقامه دعوی علیه دادستان هایی خبر داده است که در این پرونده اتهاماتی را علیه وزرا و فرزندان وزرا و فرزند خود مطرح کرده اند.



آناتولی نیز از تجمع فعالان سیاسی، دیپلماتهای سابق، سران عشایر و چهره‌های مشهور سوریه در یکی از هتلهای شهر کردنشین غازی عنتب ترکیه با هدف ایجاد یک حزب جدید برای ادامه مبارزه با حکومت بشار اسد خبر داد.



اردوغان نیز در گفتگو با شبکه الجزیره تاکید کرد: عبدالفتاح السیسی یا هر فرد دیگری که با کودتای نظامی بر سر کار آید، به رسمیت نمی شناسد.