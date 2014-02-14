 پيشكسوتان دفاع مقدس به تماشاي «معراجي ها» می نشینند 

به گزارش خبرگزاری مهر، به دعوت عوامل فيلم «معراجي ها»، امشب و فردا، صدها نفر از پيشكسوتان عرصه دفاع مقدس در سينما آفريقاي تهران به تماشاي اين فيلم مي نشينند.

در روز هاي گذشته نيز فرماندهان ارشد دفاع مقدس، متوليان امور فرهنگي، نمايندگان مجلس، فرماندهان نظامي و انتظامي نيز به دعوت تهيه كننده و كارگردان به تماشاي معراجی ها نشستند.

فيلم سينمايي «معراجی ها» به کارگردانی مسعود ده نمکی و تهیه کنندگی سید محمود رضوی است که پیش از 40 بازیگر دارد.

اکبر عبدی، حمید لولایی، رضا رویگری، دانیال عبادی، برزو ارجمند، سیدمهرداد ضیایی، غلامحسین لطفی، مجید شهریاری، اصغرنقی زاده، اسماعیل سلطانیان، بهاره افشاری، مریم کاویانی و لاله صبوری از بازيگران فيلم سينمايي «معراجي ها» هستند.