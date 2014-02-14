شکست زمزم مقابل حفاری خوزستان/ ناظم الشریعه دوباره از اصفهان امتیاز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال زمزم اصفهان در ادامه نتایج ضعیف خود در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور مقابل حفاری خوزستان متحمل شکست شد.

شاگردان حسین افضلی از ساعت 16 امروز در ورزشگاه پیروزی اصفهان از تیم حفاری خوزستان میزبانی کردند اما در نهایت نتوانستند از این دیدار امتیازی کسب کنند.

محمد ناظم الشریعه، سرمربی تیم حفاری خوزستان که چند هفته پیش در دیدار با گیتی پسند اصفهان، توانسته بود امتیاز کسب کند، بار دیگر در دیدار با دومین تیم اصفهانی نیز امتیاز کسب کرد.

زمزمی ها در دو نیمه این مسابقه، در صدد گلزنی برآمدند اما نتوانستند گلی وارد دروازه تیم حریف کنند تا در نهایت در این دیدار متحمل شکست شوند.

تک گل این مسابقه توسط مهران عالی قدر، بازیکن تیم حفاری خوزستان به ثمر رسید.

زمزم با این شکست همچنان در جایگاه یازدهم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور قرار دارد.